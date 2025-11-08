Салах Абдеслам замесен в нов терористичен план от затвора

Свят

8 ноември 2025, 16:13
Източник: БГНЕС, архив

Ф ренското правосъдие разследва предполагаем терористичен план, свързан със Салах Абдеслам, последния жив член на отряда от терористи, които преди 10 години на 13 ноември извърши терористичните атаки в Париж, при които загинаха 130 души, а стотици бяха ранени, предаде Франс прес.               

Трима души са били задържани на този етап в рамките на това разследване, съобщи Националната антитерористична прокуратура на Франция.

Салах Абдеслам се намира в затвора във Ванден льо Вией в Северна Франция, където излежава доживотна присъда за участие в атентатите отпреди 10 години.

До разследването сега се е стигнало след подозрения срещу него за незаконно притежаване на флашка. Разследването е започнало още през януари тази година. Днес прокуратурата обяви, че разследването е било разширено и касае подготовка на престъпление срещу хора.

Според френското радио Ер Те Ел в рамките на разследването е била задържана приятелката на Салах Абдеслам, идентифицирана като Маева Б., на 27 години. Тя е поддържала дълга връзка чрез писма с Абдеслам, преди да получи разрешение да се срещне с него в затвора. Според прокуратурата тя е заподозряна, че е внесла при Абдеслам предмети, които не е било разрешено да се внасят, а именно флашката. Тя е заподозряна, че е част от престъпна организация, която е замисляла терористични действия.

По принцип в затвора Абдеслам е имал право на компютър, за да се обучава онлайн, както той е поискал. Но използването на компютъра е било ограничено за него. Чрез предоставена му по незаконен начин флашка, той е прехвърлил на компютъра и джихадистка пропаганда. Флашката е била издирвана, но така и не е била открита, казват източници от синдикатите на затворническите надзиратели.    

Според тези източници режимът на задържане на Абдеслам включва редовно сменяне на килиите, при което всички негови вещи се проверяват системно.

Същевременно националният антитерористичен прокурор на Франция Оливие Кристен заяви, пред Франс прес, че терористичната заплаха в страната е най-значима от три години насам както по обем, така и по ниво на подготовка към преминаване към действия. Той каза, че заплахата продължава да се увеличава..

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Салах Абдеслам Терористични атаки в Париж Тероризъм Разследване Френско правосъдие
