Украински дронове поразиха електрическа подстанция в руската Вологодска област

В момента се прави оценка на щетите

8 ноември 2025, 11:32
Украински дронове поразиха електрическа подстанция в руската Вологодска област
Източник: AP/БТА

Т ри украински дрона поразиха електрическа подстанция в руската Вологодска област през изминалата нощ, съобщи областният управител Георгий Филимонов, цитиран от Ройтерс.

В момента се прави оценка на щетите, но електроснабдяването в областта, намираща се на север от Москва и на около 1900 км от Украйна, продължава без прекъсване, заяви Филимонов в своя канал в приложението Telegram.

Руските сили свалиха 16 украински дрона над Воронежка област

По-рано управителят на руската Саратовска област Роман Бусаргин съобщи, че двама души са били ранени при украински удар с дрон по жилищна сграда в град Саратов.

След руската инвазия в Украйна от 2022 г. Саратов - промишлен град, намиращ се на 625 км от границата, многократно бе обект на украински удари с дронове.

Хиляди са без ток след украинска атака в руската Белгородска област

По-слабо населената Вологодска област обаче не е редовна цел на нападения от Украйна, отбелязва Ройтерс.

Руското Министерство на отбраната заяви в най-прясната си сводка, че военновъздушните сили са свалили 83 дрона през изминалата нощта, предимно над граничещи с Украйна области.

Източник: БТА/Атанаси Петров    
Йотова: Ако загубим

Йотова: Ако загубим "Лукойл", България ще се окаже в изключително трудна ситуация

Появи се мистериозен звуков сигнал, записан в черната кутия на разбилия се самолет в САЩ

Появи се мистериозен звуков сигнал, записан в черната кутия на разбилия се самолет в САЩ

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо

Архангеловден е - почитаме пазителя на човешките души

Архангеловден е - почитаме пазителя на човешките души

Предлагат увеличение на данъчната оценка на имотите

Предлагат увеличение на данъчната оценка на имотите

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 1 ден
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 1 ден
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 1 ден
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 1 ден

Тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора, мъж е в болница

Тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора, мъж е в болница

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в района на с. Ягода

Делян Пеевски поздрави полицаите за професионалния им празник

Делян Пеевски поздрави полицаите за професионалния им празник

България Преди 1 час

Поздравявам всички български полицаи за всеотдайността, с която изпълняват своя дълг към държавата и обществото, заявява лидерът на "ДПС-Ново начало"

Арестуваха българин по грешка в Лондон

Арестуваха българин по грешка в Лондон

България Преди 3 часа

24-годишният Александър Ангелов от Русе е задържан на летище „Станстед“ след объркване с издирван друг човек

Мащабна руска атака срещу украинската енергийна система, има жертви

Мащабна руска атака срещу украинската енергийна система, има жертви

Свят Преди 3 часа

Жена беше убита, а най-малко десет души, сред които две деца, бяха ранени при нападение срещу град Днепър

Почина режисьорът на филмa за Джеймс Бонд

Почина режисьорът на филмa за Джеймс Бонд Лий Тамахори

Свят Преди 4 часа

Той си е отишъл на 75-годишна възраст

"Рекламен трик на Ердоган": Израел отхвърли турската заповед за арест на Нетаняху

"Рекламен трик на Ердоган": Израел отхвърли турската заповед за арест на Нетаняху

Свят Преди 4 часа

Истанбулската Главна прокуратура издаде заповеди за задържането на израелския премиер и 36 други израелски представители

Бермудският триъгълник и реалността зад суеверието

Бермудският триъгълник и реалността зад суеверието

Любопитно Преди 5 часа

Бермудският триъгълник е спечелил известност с мистериозните си изчезвания на кораби и самолети

.

Тази категория хора е най-уязвима към грипа: Кой понася най-трудно вируса

Любопитно Преди 5 часа

Грипът представлява риск за всички, но възрастните хора остават най-уязвимата група

„Само да знаехте колко е прекрасно там горе... там искам да умра" - обречените опити за достигане на Северния полюс

„Само да знаехте колко е прекрасно там горе... там искам да умра“ - обречените опити за достигане на Северния полюс

Любопитно Преди 5 часа

Преди човечеството да достигне Северния полюс за първи път, се е смятало, че той е открито море

8 ноември: Кралска корона за България

8 ноември: Кралска корона за България

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Необичайно топло за ноември: До 22 градуса, но и дъжд през уикенда

Необичайно топло за ноември: До 22 градуса, но и дъжд през уикенда

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

"Android няма да бъде същият" според ново споразумение

"Android няма да бъде същият" според ново споразумение

Технологии Преди 5 часа

Google и Epic Games приключиха съдебния си спор с конкретни решения

Почина нобеловият лауреат Джеймс Уотсън

Почина нобеловият лауреат Джеймс Уотсън

Свят Преди 12 часа

Той един от учените, открили двойната спирала на ДНК

Фермерът Кристиан отпадна от "Игри на волята" след зрелищна елиминационна битка

Фермерът Кристиан отпадна от “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Любопитно Преди 13 часа

Победител в четворния сблъсък стана приключенецът Мирослав

ЕС засилва натиска върху руснаците

ЕС засилва натиска върху руснаците

Свят Преди 13 часа

Калас: Да започнеш война и да очакваш да се движиш свободно из Европа е трудно за оправдание

Слави Трифонов: Защитихме интереса на българите

Слави Трифонов: Защитихме интереса на българите

България Преди 13 часа

Трифонов: Депутатите в Народното събрание направиха необходимото и правилното, за да не остане България без бензин

