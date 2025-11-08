„Парадоксът на ужаса“: Как страшните филми могат да успокоят тревожността ви

С трахът от скачане и кървавите сцени може да не изглеждат като най-успокояващото гледане, но страшните филми всъщност могат да бъдат идеалната терапия по време на тревожни моменти, съобщи BBC.

Философи и психолози са размишлявали върху това как някои хора могат да намерят нещо толкова ужасяващо за толкова забавно. Логиката подсказва, че емоцията на страх се е развила, за да ни предупреждава за неща, които заплашват нашата безопасност. Тя ни помага да избягваме всичко, което би могло да навреди на нас или на хората, за които държим. Ето защо страхът задейства реакцията „бий се или бягай“.

С наближаването на Хелоуин обаче, много от нас активно ще търсят начини да се уплашат, като поглъщат филми, специално създадени да накарат сърцата ни да прескочат лудо. От зомби апокалипсиси до кървави бани в жанра „слашър“, ние обичаме да ни побиват тръпки – превръщайки филмите на ужасите в най-печелившия жанр на Холивуд.

„Парадоксът на ужаса е много стара загадка“, казва Марк Милър, научен сътрудник в университета Монаш в Австралия и университета в Торонто. „Дори Аристотел е говорил за това колко е странно, че сме настроени да избягваме опасни, отвратителни, вредни, ужасни неща. И все пак се чувстваме привлечени от места, където сме в контакт с отвратителни, ужасни, вредни или ужасяващи неща.“

През последните 10 години психолозите най-накрая започнаха да разрешават тази загадка. Някои доказателства сочат, че историите на ужасите засягат ключови процеси в мозъка, които ни помагат да се справим с несигурността. Последните резултати показват, че тези измислени истории за ужас могат дори да донесат някои сериозни психологически ползи – включително намаляване на тревожността, която изпитваме относно събитията в реалния свят. Те са мехлем за нашите тревоги.

Парадоксални предпочитания

Колтан Скривнър, психолог в Университета на щата Аризона и автор на новата книга „Мъртво любопитно: Учен обяснява защо не можем да отместим поглед“ е пионер в голяма част от това изследване. Като дете той винаги се е наслаждавал на тръпката от страшни истории. Едва след като завършва висше образование обаче, започва да се чуди за повсеместността на страшните истории в човешките култури.

„Първите доказателства за писменост, които имаме, включват ужасяващи демони и чудовищни ​​зверове“, казва Скривнър, описвайки 4000-годишните вавилонски плочки, върху които е гравиран Епосът за Гилгамеш. „Бих казал, че характеристиките на историите на ужасите са толкова стари, колкото и езикът.“

Едно от обясненията е, че историите на ужасите служат като вид игра , която ни позволява да разберем света около нас и ни подготвя за заплахите, с които може да се сблъскаме. „За всяко животно, включително хората, е адаптивно да разбира и учи за опасностите около себе си“, казва той.

Можем да видим корените на това и в други видове: газелите например са склонни да наблюдават хищниците от разстояние, преди да избягат от тях. „А причините хората да изглеждат най-болезнено любопитните същества от всички е, че имаме тази невероятна способност да създаваме, предаваме и консумираме истории“, казва Скривнър.

Той вече е натрупал значителна подкрепа за тези адаптивни ползи. В едно проучване той е набрал около 400 онлайн участници за онлайн въпросник, в който те е трябвало да оценят съгласието си с поредица от твърдения относно консумацията на филми на ужасите. Те са отговаряли на въпроси като:

• Харесват ми усещанията, които ми дава гледането на филми на ужасите

• Толкова съм се уплашвал по време на филм на ужасите, че ме е било страх да се прибера вкъщи или да се разхождам из къщата си след това.

• Обичам да гледам „филми за мъчения“, защото съм любопитен какво всъщност представлява мъчението

Анализирайки резултатите, той установил, че участниците могат да бъдат разделени на три основни групи. Първата, „Адреналинови наркомани“, била водена от физическите чувства на напрежение – те съобщили, че се чувстват „по-живи“ поради страха си.

Вторият, „Белите кокалчета“, е склонен да не харесва стреса, който филмите на ужасите предизвикват. „Те не се наслаждават непременно на чувството на страх, но се наслаждават на чувството, че преодоляват страха си“, обяснява Скривнър. Те смятат, че процесът им е помогнал да научат нещо важно за себе си, например.

Третият, „Dark Copers“, го видя като начин за справяне с реалния живот. Те съобщиха, че гледат филми на ужасите, за да изследват колко насилствен е светът, например, и да си напомнят колко безопасен е собственият им живот в сравнение с кървавите сцени на екрана. Някои дори видяха действието на екрана като начин за справяне с тревожността или депресията си. Това беше начин за изпитание на смелостта им.

Всеки един от тези мотиви предоставя начин за разрешаване на парадокса на нашата фасцинация от макабреното. „Може да има множество пътища към болезненото любопитство“, казва Скривнър.

За да провери дали същите резултати биха били валидни в съвсем различен контекст, той се обединил с датски изследователи, които разпитали посетителите на „Дистопия Хаунтед Къща“ – интерактивно преживяване във Вайле, Дания, изградено около лабиринт със специални ефекти и актьори, обучени да ужасяват посетителите. Появили се абсолютно същите модели – важно потвърждение на теорията.

„Тези три „типа“ се възпроизвели прекрасно на различен език, в различна култура, в различна обстановка“, казва Скривнър.

Като допълнително доказателство за адаптивната стойност на патологичното любопитство, той установи, че феновете на филмите на ужасите показват по-голяма устойчивост в разгара на пандемията от Covid-19. Те са по-склонни да се съгласят с твърдението „Приемам новините за пандемията спокойно“ например и „Вярвам в способността си да премина през тези трудни времена“.

Усъвършенствани симулации

Подобни ефекти могат също да отразяват фундаментален принцип във функционирането на мозъка.

През последните няколко десетилетия философи, невролози и психолози се обединяват около идеята, че мозъкът непрекъснато изгражда симулации на света около нас. „Той е двигател на предвижданията“, казва Милър.

Както описвам в собствената си книга „Ефектът на очакването“ , мозъкът ни използва „предсказуема обработка“, за да ни помогне да интерпретираме нови събития, докато се случват, и да планираме реакциите си по подходящ начин – и колкото по-точно можем да направим това, толкова по-добре. Това е ключово за това как се справяме гъвкаво с нашия несигурен свят.

Милър предполага , че историите на ужасите осигуряват точно толкова несигурност, колкото е необходимо, за да поддържат „двигателя за предвиждане“ ангажиран, позволявайки му да усъвършенства симулациите си, за да прави по-добри прогнози за заплахи в бъдеще. „Престоят в тази идеална среда означава, че непрекъснато развивате способностите си за предвиждане, така че сте все по-добре подготвени да управлявате несигурността в дългосрочен план“, казва Милър.

Подобно на Скривнър, той вярва, че това може да бъде полезно за намаляване на тревожността чрез смекчаване на стресовата реакция към обезпокоителни събития. „Ужасът е възможност да си играем със страха, с отвращението, с това да си под натиск“, казва Милър. Предимството, разбира се, е, че оставаме в безопасността и комфорта на дивана си през целия този процес на обучение и можем да контролираме колко уплашени се чувстваме, като спрем филма на пауза, напуснем стаята или се скрием зад кофата си с пуканки.

Терапевтичен страх

Скривнър предполага, че историите на ужасите биха могли дори да бъдат включени в психологическата терапия като начин да се научат хората да се справят с трудни ситуации. С подходящата книга или филм можем да се научим да омаловажаваме страха си и да го превърнем в приятно удоволствие – умения за емоционална регулация, които биха ни помогнали да се справяме по-добре със стреса от ежедневието.

Той посочва, че изследователи в Холандия са използвали подобен принцип за лечение на деца с тревожност, използвайки видеоигра, наречена MindLight . Играта се развива в обитавана от духове къща с крещящи чудовища, които дебнат аватара на играча. Детето обаче носи ЕЕГ слушалки, измерващи мозъчната му активност, и те директно контролират светлина върху главата на аватара му. Колкото по-спокойни стават, толкова по-ярка свети светлината – засилвайки релаксацията им.

Ако детето може да поддържа това спокойно състояние по време на атака, чудовището се превръща в сладко котенце, което го следва из къщата. Ако, от друга страна, детето се уплаши твърде много, се появява съобщение, което предлага съвети как да успокои ума си, преди да продължи.

В няколко клинични проучвания, деца, които редовно играят играта, показват намалена тревожност в ежедневието си – с подобни общи ползи като класическата когнитивно-поведенческа терапия. „Това е невероятно, защото това е златният стандарт за лечение на тревожност при децата“, казва Скривнър. И той силно подозира, че редовните истории на ужасите – в романи или филми – биха могли да служат на подобна цел.

Както той пише в обзорна статия по темата: „Развлекателното съдържание от жанра „хорър“ позволява на хората да изпитат страх в безопасна, контролирана среда, предоставяйки възможност за когнитивна преоценка, толериране на неприятни соматични преживявания и оспорване на емоционалното разсъждение.“

Очевидно ми липсва един трик в избягването на всичко макабрено след онази домашна прожекция на „Екзорсистът“. Ако сте в същото положение, той препоръчва да потърсите нещо, което е точно извън нормалната ви толерантност. „Книгите често са добър начин да започнете, защото можете да контролирате въображението си малко по-добре“, казва той. И се опитайте да намерите истории, които са подходящи за другите ви интереси. „Ужасът е един от най-обширните жанрове, така че можете да намерите теми, които наистина ви харесват.“

Може да се изненадате къде ще ви отведе вашето болезнено любопитство – и спокойствието, което то носи в останалата част от живота ви.