Свят

Арестуваха 15-годишна, нападнала полицай с лопата

Тийнейджърката нанесе щети на стойност 1200 долара на полицейската кола

11 ноември 2025, 13:43
Арестуваха 15-годишна, нападнала полицай с лопата
Източник: iStock

15-годишно момиче нанесе щети на полицейска кола със служител на реда вътре, предаде New York Post

Ейми Чанс беше арестувана в квартал на Порт Сейнт Луси, щата Флорида, на 3 ноември, след като офицер разследва сигнал за смущение в дома й. В прессъобщението на властите се казва, че смущението е причинено от тийнейджърката,

Кадри от боди камерата на полицая, публикувани от Полицейското управление на Порт Сейнт Луси, показват тийнейджърката с лопатата в средата на улицата, приближаваща се към патрулната кола.

Тя удря превозното средство няколко пъти, без да казва нищо на полицая.

„Шегуваш ли се?“ – се чува офицерът да казва на глас, преди да излезе от колата, да извади тейзъра си и да нареди на 15-годишната да пусне лопатата.

С тейзъра, насочен директно към нея, тийнейджърката пуска лопатата.

След това Чанс показва неприличен жест на полицая и започва да се отдалечава, преди той да се приближи към нея и да ѝ нареди да спре.

„Легни на проклетата земя“ – казва офицерът на Чанс, докато я обръща, кара я да коленичи на тротоара и ѝ слага белезници.

Сега Чанс е изправена пред обвинение в престъпна повреда за нанасяне на щети на патрулна кола на стойност над 1200 долара.

„Независимо от възрастта, умишленото увреждане на хора или имущество в нашия град ще доведе до арест“, заяви Полицейското управление на Порт Сейнт Луси в прессъобщението си.

Все още не е ясно защо полицията е била повикана в дома на Чанс и защо тя е решила да удари полицейската кола.

Арестът на 15-годишното момиче идва близо два месеца след като полицай в Калифорния фатално простреля неуравновесен мъж, който се нахвърли върху него с лопата пред начално училище в Анахайм.

Офицерът отговори на повикване на 911 около 12:45 ч. на 15 септември за подозрителен мъж, вероятно под въздействие, който носи тухла и лопата.

Когато офицерът пристигна, 36-годишният Руди Антъни Мартинес забеляза патрулната кола през кръстовището и се втурна към нея, размахвайки лопатата.

Офицерът едва беше излязъл от колата си, преди лудият да започне да размахва инструмента, показват кадрите от камерата на таблото.

Полицаят нареди на Мартинес да седне по време на атаката – предупреждавайки го, че „ще бъде прострелян“, ако не спре атаката си. Страхувайки се за безопасността си, офицерът изстреля два предупредителни изстрела, но Мартинес продължи да се нахвърля.

След това полицаят от Анахайм откри огън по мъжа. Мартинес почина 30 минути след пристигането си в болницата.

Източник: New York Post    
