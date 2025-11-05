Ивет, която уби баба си с 54 удара с нож, е вменяема - няма психично разстройство, сочи експертизата

И вет Стайкова няма психоза и не страда от психично разстройство или болест, която да налага лечение. Може да разбира и да носи отговорност за действията си. Това показват данните от последната комплексна и най-пълна съдебнопсихиатрична експертиза за 21-годишната Ивет, която уби баба си - актрисата Виолета Донева, в дома ѝ в столичния квартал “Изток” преди 3 г, съобщи "24 Часа".

Разследващите преброиха 54 удара с нож по тялото на жертвата. Внучката беше осъдена на 17 г. затвор на първа инстанция, а сега делото е в Апелативния съд. Ивет Стайкова отдавна е на свобода. Тя се изявява като инфлуенсър в социалните мрежи. Още твърди, че не е убила баба си.

За да се спаси от съд, младата жена публикува и петиция в своя защита с призив за оправдателна присъда.

“Бях задържана едва на 18 г. по обвинение в убийството на моята баба. Осъдена съм на 17 г. затвор, без да има категорични и неоспорими доказателства за моята вина. Настоящата петиция цели да предизвика ново разглеждане на случая ми и да се постигне оправдателна присъда при доказване на реалните факти, да привлече вниманието към несъответствията и пропуските в разследването, както и към сериозните ми здравословни проблеми и липсата на справедлив процес”, пише Стайкова в своя защита.

“Специалисти констатираха, че страдам от тежки психични разстройства, сред които гранично личностно разстройство, афективно разстройство, хиперактивно разстройство, паническо разстройство”, оплаква се Ивет.

Тя разказва също, че на 19 октомври 2022 г. се събудила в психиатрия в Пазарджик, силно упоена и с множество синини по тялото. Една седмица по-късно ѝ казали, че е обвинена за убийството на баба си. Заради съмненията за психическото ѝ състояние през септември по делото срещу нея трима психиатри са представили заключението си. Преди това беше настанена за месец в психиатричната клиника на Военномедицинска академия с разпореждане на съда.

Стайкова е преминала тест на Айзенк (измерващ екстраверсия - интроверсия и емоционална стабилност - нестабилност), Гийсен тест (изграждащ социално - психологическия профил на личността), проективни тестове, които дават ценна информация, свързана с когнитивните функции на памет, мислене и интелект.

Изводите на тримата специалисти - двама психиатри и един психолог, са, че в момента Ивет няма психоза и не страда от психично разстройство или болест, което да налага лечение. Също и че здравословното ѝ състояние позволява да участва в наказателния процес срещу нея. Експертите заключават още, че тя може да дава достоверни показания, да преценява свойствата и значението на действията си, както и да ръководи постъпките си. Според тях няма интелектуални нарушения.

Медицинските лица обаче съветват при нужда да бъде подложена на психотерапевтични и медикаментозни интервенции.

Повече от година Ивет настояваше за допълнителната медицинска експертиза. Пред магистратите искаше да

докаже, че страда от тежки психични разстройства. В социалните мрежи споделяше клипове, в които разказва, че често получава паникатаки, които се влошават с времето.

Със снимки показваше, че пие лекарства, за да се успокоява. Преди едно от заседанията Стайкова дори беше

приета в болница заради силна паникатака. Твърди, че покрай ареста и обвинението се отключили още диагнози - реактивна депресия и паническо разстройство, а състоянието ѝ могло да доведе до признаване на вина, без да е извършила нищо престъпно.

В изводите си медицинските лица пишат, че не откриват симптоматика, която може да се впише в клиничната картина на определено психично заболяване.

Те подчертават, че лица с личностни разстройства като Ивет се нуждаят от специални здравни грижи само в най-трудните си форми.

“За такава тежка форма на състоянието при нея не можем да говорим, към момента липсва психотична симптоматика и не може да бъде приравнено към краткотрайно или продължително разстройство на съзнанието”, пише още в експертизата, като се изяснява, че при личностни разстройства човекът може да ръководи постъпките си.

В края на заключението си, след като ѝ поставят диагнозата “смесено личностно разстройство заради

продължителната и редовна употреба на психоактивни вещества”, медицинските експерти съветват, докато изтърпява наказанието си, за нея да се полагат съответни медицински грижи.

На следващото заседание по делото вещите лица ще трябва да отговорят на допълнителни въпроси, поставени от Ивет Стайкова и защитата ѝ.

Един от тях е какви са последиците от прекомерната употреба на наркотици. Ще бъде разгледана и

видеотехническа експертиза на запис от охранителна камера на магазин, намираш се на 100 м от входа на блока, в който е живяла Виолета Донева.

Според Ивет камерата е заснела истинския убиец, който влиза в дома на актрисата преди престъплението. На записа се виждал силует на преминаващ човек пред входа.

Експертизата трябва да установи може ли силуетът да бъде разпознат.

Според Ивет Стайкова тя не е имала кръв под ноктите, по време на убийството е била със счупен таз и срамна кост, не е имала ключ от апартамента на баба си, но въпреки това той е бил заключен след убийството.

На местопрестъплението била открита чужда ДНК, но разследващите не работили по тази версия.