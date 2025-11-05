България

Ивет, която уби баба си с 54 удара с нож, е вменяема - няма психично разстройство, сочи експертизата

Това показват данните от последната комплексна и най-пълна съдебнопсихиатрична експертиза

5 ноември 2025, 12:38
Ивет, която уби баба си с 54 удара с нож, е вменяема - няма психично разстройство, сочи експертизата
Източник: Булфото

И вет Стайкова няма психоза и не страда от психично разстройство или болест, която да налага лечение. Може да разбира и да носи отговорност за действията си. Това показват данните от последната комплексна и най-пълна съдебнопсихиатрична експертиза за 21-годишната Ивет, която уби баба си - актрисата Виолета Донева, в дома ѝ в столичния квартал “Изток” преди 3 г, съобщи "24 Часа".

Разследващите преброиха 54 удара с нож по тялото на жертвата. Внучката беше осъдена на 17 г. затвор на първа инстанция, а сега делото е в Апелативния съд. Ивет Стайкова отдавна е на свобода. Тя се изявява като инфлуенсър в социалните мрежи. Още твърди, че не е убила баба си.

За да се спаси от съд, младата жена публикува и петиция в своя защита с призив за оправдателна присъда.

“Бях задържана едва на 18 г. по обвинение в убийството на моята баба. Осъдена съм на 17 г. затвор, без да има категорични и неоспорими доказателства за моята вина. Настоящата петиция цели да предизвика ново разглеждане на случая ми и да се постигне оправдателна присъда при доказване на реалните факти, да привлече вниманието към несъответствията и пропуските в разследването, както и към сериозните ми здравословни проблеми и липсата на справедлив процес”, пише Стайкова в своя защита.

“Специалисти констатираха, че страдам от тежки психични разстройства, сред които гранично личностно разстройство, афективно разстройство, хиперактивно разстройство, паническо разстройство”, оплаква се Ивет.

Тя разказва също, че на 19 октомври 2022 г. се събудила в психиатрия в Пазарджик, силно упоена и с множество синини по тялото. Една седмица по-късно ѝ казали, че е обвинена за убийството на баба си. Заради съмненията за психическото ѝ състояние през септември по делото срещу нея трима психиатри са представили заключението си. Преди това беше настанена за месец в психиатричната клиника на Военномедицинска академия с разпореждане на съда.

Стайкова е преминала тест на Айзенк (измерващ екстраверсия - интроверсия и емоционална стабилност - нестабилност), Гийсен тест (изграждащ социално - психологическия профил на личността), проективни тестове, които дават ценна информация, свързана с когнитивните функции на памет, мислене и интелект.

Изводите на тримата специалисти - двама психиатри и един психолог, са, че в момента Ивет няма психоза и не страда от психично разстройство или болест, което да налага лечение. Също и че здравословното ѝ състояние позволява да участва в наказателния процес срещу нея. Експертите заключават още, че тя може да дава достоверни показания, да преценява свойствата и значението на действията си, както и да ръководи постъпките си. Според тях няма интелектуални нарушения.

Медицинските лица обаче съветват при нужда да бъде подложена на психотерапевтични и медикаментозни интервенции.

Повече от година Ивет настояваше за допълнителната медицинска експертиза. Пред магистратите искаше да
докаже, че страда от тежки психични разстройства. В социалните мрежи споделяше клипове, в които разказва, че често получава паникатаки, които се влошават с времето.

Със снимки показваше, че пие лекарства, за да се успокоява. Преди едно от заседанията Стайкова дори беше
приета в болница заради силна паникатака. Твърди, че покрай ареста и обвинението се отключили още диагнози - реактивна депресия и паническо разстройство, а състоянието ѝ могло да доведе до признаване на вина, без да е извършила нищо престъпно.

В изводите си медицинските лица пишат, че не откриват симптоматика, която може да се впише в клиничната картина на определено психично заболяване.

Те подчертават, че лица с личностни разстройства като Ивет се нуждаят от специални здравни грижи само в най-трудните си форми.

“За такава тежка форма на състоянието при нея не можем да говорим, към момента липсва психотична симптоматика и не може да бъде приравнено към краткотрайно или продължително разстройство на съзнанието”, пише още в експертизата, като се изяснява, че при личностни разстройства човекът може да ръководи постъпките си.

В края на заключението си, след като ѝ поставят диагнозата “смесено личностно разстройство заради
продължителната и редовна употреба на психоактивни вещества”, медицинските експерти съветват, докато изтърпява наказанието си, за нея да се полагат съответни медицински грижи.

На следващото заседание по делото вещите лица ще трябва да отговорят на допълнителни въпроси, поставени от Ивет Стайкова и защитата ѝ.

Един от тях е какви са последиците от прекомерната употреба на наркотици. Ще бъде разгледана и
видеотехническа експертиза на запис от охранителна камера на магазин, намираш се на 100 м от входа на блока, в който е живяла Виолета Донева.

Според Ивет камерата е заснела истинския убиец, който влиза в дома на актрисата преди престъплението. На записа се виждал силует на преминаващ човек пред входа.

Експертизата трябва да установи може ли силуетът да бъде разпознат.

Според Ивет Стайкова тя не е имала кръв под ноктите, по време на убийството е била със счупен таз и срамна кост, не е имала ключ от апартамента на баба си, но въпреки това той е бил заключен след убийството.

На местопрестъплението била открита чужда ДНК, но разследващите не работили по тази версия.

Източник: "24 Часа"    
Ивет Стайкова Виолета Донева Убийство Съдебен процес Психично здраве Психоактивни вещества Съдебнопсихиатрична експертиза Апелативен съд Петиция Актриса
Последвайте ни

По темата

Българин арестуван при рекордна акция в Нидерландия - 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро

Българин арестуван при рекордна акция в Нидерландия - 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

Колко ще са детските надбавки от догодина

Колко ще са детските надбавки от догодина

pariteni.bg
Кога малките кученца отварят очите си

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 17 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 16 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 13 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 18 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Голямо облекчение за хората с ТЕЛК и НЕЛК

България Преди 22 минути

С въвеждането на електронния обмен на експертните решения между Националната експертна лекарска комисия и НОИ се осигурява пълна проследимост, предвидимост и надеждност на процеса

<p>Да, пицата може да направи кожата ти по-красива - ето как!</p>

5 съставки в пицата, които могат да ви придадат неустоим блясък

Любопитно Преди 32 минути

От доматите и зехтина до босилека и ригана – някои от най-вкусните съставки в пицата крият тайни за здрава, хидратирана и сияйна кожа

,

След 20 дни на тревожни симптоми: Откриха пиявица в ноздрите на пациент

Свят Преди 54 минути

На лекарите им отне двадесет дни, за да разберат какво не е наред с пациент, който се оплаква от тревожни симптоми

<p>Пеевски обвини Рашков в лъжа, показа нови снимки по казуса с изборите в Пазарджик&nbsp;</p>

Делян Пеевски обвини Рашков в лъжа, показа нови снимки по казуса с изборите в Пазарджик

България Преди 56 минути

"Ще ги разкривам докрай", каза Пеевски

COVID-19 увеличава сърдечния риск при деца, ваксината го намалява

COVID-19 увеличава сърдечния риск при деца, ваксината го намалява

Свят Преди 57 минути

Проучването е направено сред 14 милиона деца

Когато ритъмът ни изпревари: Kак ежедневието влияе на чревния баланс и как да си върнем хармонията

Когато ритъмът ни изпревари: Kак ежедневието влияе на чревния баланс и как да си върнем хармонията

Любопитно Преди 1 час

Малките навици нарушават чревния баланс, но има лесен начин да го възстановите!

<p>Пиян счетоводител уринира на паркинга на полицията в Пловдив</p>

Пиян счетоводител уринира на паркинга на полицията в Пловдив, глобиха го

България Преди 1 час

Направили му забележка и му поискали лична карта, а той ги нарекъл палячовци и боклуци.

.

Предлагат 20% увеличение на учителските заплати

България Преди 1 час

Колко получават преподавателите в чужбина

Денят на Бернайс 2025: Колко струва PR-ът?

Денят на Бернайс 2025: Колко струва PR-ът?

Любопитно Преди 1 час

Тазгодишното издание на форума, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), ще се състои на 20 ноември от 16:30 ч. в Planet Schwarz Tech Theater

Костадин Костадинов: Бюджетът е "катастрофален" и "изключително вреден"

Костадин Костадинов: Бюджетът е "катастрофален" и "изключително вреден"

България Преди 1 час

Костадинов посочи, че в Европейския съюз прагът на бедност е 1500 евро

Кой е Зохран Мамдани – кметът, който пренаписва историята на Ню Йорк

Кой е Зохран Мамдани – кметът, който пренаписва историята на Ню Йорк

Свят Преди 1 час

Зохран Мамдани е първият мюсюлманин, който застава начело на най-големия град в САЩ

"Величие" определи Бюджет 2026 като "крадлив и некадърен"

"Величие" определи Бюджет 2026 като "крадлив и некадърен"

Свят Преди 1 час

По думите му, по този начин отново се насочва вниманието на хората в грешна посока

Как да не се разорите на Черен петък: 7 хитрини за бюджет

Как да не се разорите на Черен петък: 7 хитрини за бюджет

България Преди 1 час

В България този ден вече отдавна не е просто американска традиция – у нас кампаниите често продължават няколко дни, а някои търговци ги превръщат в „черен уикенд“ или дори „черен месец“

<p>Почина зам.-министърът на спорта Стоян Андонов</p>

Почина зам.-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов

България Преди 1 час

Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване

8 жилища пострадаха в Орел след атаки с дронове

8 жилища пострадаха в Орел след атаки с дронове

Свят Преди 2 часа

От руското министерство уточняват, че 11 дрона са били свалени над Воронежка област

Белгия свиква извънреден съвет - дронове предизвикаха хаос над летища и военни бази

Белгия свиква извънреден съвет - дронове предизвикаха хаос над летища и военни бази

Свят Преди 2 часа

Засега не е изяснено чии са дроновете, кой и откъде ги е управлявал

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Облачно с валежи в следващите дни

sinoptik.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg

Никола Цолов и Крисия - новата звездна двойка

Edna.bg

Дейвид Бекъм получи титлата „сър“, а Виктория вече е „лейди“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Edna.bg

Боримиров: Надявам се Левски и ЦСКА да дадат пример на останалите

Gong.bg

Цветомир Найденов: Не ни се падна Левски, жалко

Gong.bg

Работодателите бойкотираха Националния съвет за тристранно сътрудничество за Бюджет 2026

Nova.bg

Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Nova.bg