Свят

Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

Мярката има за цел да подобри дисциплината и успеха на учениците, като превърне досегашните препоръки в задължително правно изискване

21 април 2026, 12:57
П равителството обяви, че ще въведе законова забрана за смартфоните в училищата в Англия. Министърът на образованието баронеса Джаки Смит заяви пред Камарата на лордовете в понеделник, че кабинетът ще внесе поправка в знаковия Законопроект за благосъстоянието на децата и училищата, „създавайки ясно законово изискване за училищата“ по този въпрос, съобщава BBC.

Министерството на образованието (DfE) посочи, че този ход ще даде „законова сила на това, което училищата вече правят на практика“. По-рано тази година министърът на образованието Бриджит Филипсън изпрати писмо до учебните заведения, в което ги насърчи да следват нови насоки, според които училищата трябва да бъдат зона без телефони през целия ден.

Сега правителството заявява, че ще постави тези насоки на законова основа, което означава, че училищата ще бъдат длъжни да се съобразяват с тях. Управляващите твърдят, че това се различава от предложенията на Консервативната партия, които предвиждаха пълна, директна забрана.

Министърът на образованието в сянка от Консервативната партия, Лора Трот, заяви, че поправката, която трябва да бъде внесена в следващите дни, е „фантастична новина за директорите, родителите и учениците в цялата страна“.

„Повече от година лейбъристите отхвърляха това като ненужен трик, а само миналата седмица министърът твърдеше, че проблемът вече е решен“, написа тя в социалната мрежа X. „Радвам се, че най-накрая се вслушаха. Това е правилната стъпка за подобряване на поведението и повишаване на успеха в нашите класни стаи.“

От името на правителството баронеса Смит обясни пред лордовете, че опцията „да не се виждат и да не се чуват“ (което означава телефоните да са изключени и прибрани в чантите) е премахната от насоките като вариант. Вместо това властите обмислят дали да не заемат още по-твърда позиция. В някои училища вече са въведени шкафчета или специални калъфи с магнитни ключалки за съхранение на устройствата. Детайлите по правителствената поправка все още не са публикувани официално.

Либералните демократи призоваха министрите да гарантират, че всички училища ще получат необходимата подкрепа и финансиране, за да се справят с прехода. Говорителят на партията по въпросите на образованието Каролин Воудън заяви, че са извоювали „голяма победа за учениците, учителите и семействата“, като са „принудили правителството“ да въведе забраната.

От Министерството на образованието подчертаха, че винаги са били „категорични, че на мобилните телефони не им е мястото в училище“ и че по-голямата част от учебните заведения вече ги ограничават. Говорител на ведомството добави, че поправката надгражда вече предприетите стъпки за засилване на контрола.

От април училищните политики за мобилните телефони ще бъдат наблюдавани като част от инспекциите на Ofsted (Служба за стандарти в образованието, детските услуги и уменията).

„Винаги ще поставяме интересите на децата на първо място, включително чрез този законопроект, който е признат за най-значимото законодателство за защита на децата от десетилетия насам“, допълват от министерството.

Законопроектът преминаваше тромаво между Камарата на общините и Камарата на лордовете, след като по-рано лордовете гласуваха в подкрепа на предложение на консерваторите за забрана на телефоните през февруари.

Ръководителят на Асоциацията на училищните и колежните лидери обаче отбеляза, че законовата подкрепа за насоките „всъщност не променя кой знае какво“, тъй като повечето училища вече налагат свои собствени забрани.

„Това, което наистина би помогнало, е правителството да осигури финансиране за безопасно и сигурно съхранение на телефоните, като например шкафчета или заключващи се калъфи“, заяви генералният секретар на профсъюза Пепе Ди’Ясио. Той също така призова за „много по-строги регулаторни действия за справяне с вредите, причинени от социалните медии и прекомерната употреба на смартфони“, което обикновено се случва извън училищното време.

Тъй като образованието е децентрализиран сектор, подходът към телефоните варира в различните части на Обединеното кралство:

  • Шотландия: През 2024 г. правителството въведе насоки, позволяващи на директорите сами да прилагат забрани.
  • Уелс: Няма национална забрана, но директорите имат правомощия да ограничават устройствата в своите училища.
  • Северна Ирландия: Току-що приключи пилотен проект в девет училища, като докладът с резултатите се очаква през юни.
Източник: BBC    
Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

България Преди 13 минути

Мичио Каку

„Нечувано“: Мичио Каку алармира за изчезналите топ учени в САЩ

Свят Преди 17 минути

„Ако 10 учени внезапно умрат или изчезнат, всички с достъп до чувствителни изследвания, това е причина за национална тревога“, каза физикът и популяризатор на науката

<p>Киселова:&nbsp;Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове</p>

Киселова: Борислав Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове

България Преди 52 минути

Тази или другата седмица Пленумът на ВСС трябва да избере друг на неговото място

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Любопитно Преди 1 час

Астролозите прогнозират края на труден период за някои зодиакални знаци в края на април. Това ще отбележи преход към нова фаза с по-стабилна енергия и нови възможности

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Любопитно Преди 1 час

Кейти Пери предизвика фурор в Рим, потапяйки кредитната си карта във фонтана "Треви" за късмет. Докато певицата се забавлява в Италия, тя е изправена пред тежки обвинения в сексуално посегателство от актрисата Руби Роуз, които нейният екип отрича

кардиолог

Кардиолог: Седенето над 8 часа на ден вдига риска от сърдечен инцидент със 120%

Любопитно Преди 1 час

Проф. Иван Груев подчерта, че физическата активност има ключова роля за превенцията

Снимката е илюстративна

Майка и бебе на 2 месеца са с опасност за живота след тежка катастрофа край Шумен

България Преди 1 час

По-голямото момченце, на близо 2 години, което е било в автомобила, е в тежко състояние с травма и рана в областта на главата и ляво ухо, е в съзнание

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

България Преди 1 час

Все още не е ясно дали има и колко са пострадалите при инцидента

Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

Любопитно Преди 1 час

Мадона отправи емоционален апел и предложи награда, след като безценни архивни костюми от личната ѝ колекция изчезнаха след триумфалното ѝ участие на фестивала Coachella 2026. Звездата определи дрехите като „част от своята история“

Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

България Преди 1 час

От медицински консумативи до личен телевизор: Как главният счетоводител е източвал сметките на болницата в Благоевград в продължение на две години, присвоени са над 232 000 лева, според държавното обвинение

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

Свят Преди 1 час

Те ще представят кандидатурите си днес и утре

Космическо видео с 16 милиона гледания: Как изглежда „Земният залез“ през телефона на един астронавт

Космическо видео с 16 милиона гледания: Как изглежда „Земният залез“ през телефона на един астронавт

Любопитно Преди 1 час

Командирът на „Артемис II“ Рийд Уайзман сподели зашеметяващи кадри, заснети по време на историческото прелитане около Луната.

Ново проучване: За плодовете, зеленчуците и риска от рак

Ново проучване: За плодовете, зеленчуците и риска от рак

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване от изследователи от Университета на Южна Калифорния (USC) предполага, че диети, богати на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, може да са свързани с по-висок риск от ранно настъпващ рак на белия дроб

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

Любопитно Преди 1 час

Николаос Цитиридис се впуска в уличен експеримент

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

България Преди 1 час

Стоката е била опакова в над 80 картонени кашона

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

България Преди 2 часа

„За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път”, посочва той

