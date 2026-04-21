Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

П равителството обяви, че ще въведе законова забрана за смартфоните в училищата в Англия. Министърът на образованието баронеса Джаки Смит заяви пред Камарата на лордовете в понеделник, че кабинетът ще внесе поправка в знаковия Законопроект за благосъстоянието на децата и училищата, „създавайки ясно законово изискване за училищата“ по този въпрос, съобщава BBC.

Министерството на образованието (DfE) посочи, че този ход ще даде „законова сила на това, което училищата вече правят на практика“. По-рано тази година министърът на образованието Бриджит Филипсън изпрати писмо до учебните заведения, в което ги насърчи да следват нови насоки, според които училищата трябва да бъдат зона без телефони през целия ден.

Сега правителството заявява, че ще постави тези насоки на законова основа, което означава, че училищата ще бъдат длъжни да се съобразяват с тях. Управляващите твърдят, че това се различава от предложенията на Консервативната партия, които предвиждаха пълна, директна забрана.

Министърът на образованието в сянка от Консервативната партия, Лора Трот, заяви, че поправката, която трябва да бъде внесена в следващите дни, е „фантастична новина за директорите, родителите и учениците в цялата страна“.

„Повече от година лейбъристите отхвърляха това като ненужен трик, а само миналата седмица министърът твърдеше, че проблемът вече е решен“, написа тя в социалната мрежа X. „Радвам се, че най-накрая се вслушаха. Това е правилната стъпка за подобряване на поведението и повишаване на успеха в нашите класни стаи.“

От името на правителството баронеса Смит обясни пред лордовете, че опцията „да не се виждат и да не се чуват“ (което означава телефоните да са изключени и прибрани в чантите) е премахната от насоките като вариант. Вместо това властите обмислят дали да не заемат още по-твърда позиция. В някои училища вече са въведени шкафчета или специални калъфи с магнитни ключалки за съхранение на устройствата. Детайлите по правителствената поправка все още не са публикувани официално.

Либералните демократи призоваха министрите да гарантират, че всички училища ще получат необходимата подкрепа и финансиране, за да се справят с прехода. Говорителят на партията по въпросите на образованието Каролин Воудън заяви, че са извоювали „голяма победа за учениците, учителите и семействата“, като са „принудили правителството“ да въведе забраната.

От Министерството на образованието подчертаха, че винаги са били „категорични, че на мобилните телефони не им е мястото в училище“ и че по-голямата част от учебните заведения вече ги ограничават. Говорител на ведомството добави, че поправката надгражда вече предприетите стъпки за засилване на контрола.

От април училищните политики за мобилните телефони ще бъдат наблюдавани като част от инспекциите на Ofsted (Служба за стандарти в образованието, детските услуги и уменията).

„Винаги ще поставяме интересите на децата на първо място, включително чрез този законопроект, който е признат за най-значимото законодателство за защита на децата от десетилетия насам“, допълват от министерството.

Законопроектът преминаваше тромаво между Камарата на общините и Камарата на лордовете, след като по-рано лордовете гласуваха в подкрепа на предложение на консерваторите за забрана на телефоните през февруари.

Ръководителят на Асоциацията на училищните и колежните лидери обаче отбеляза, че законовата подкрепа за насоките „всъщност не променя кой знае какво“, тъй като повечето училища вече налагат свои собствени забрани.

„Това, което наистина би помогнало, е правителството да осигури финансиране за безопасно и сигурно съхранение на телефоните, като например шкафчета или заключващи се калъфи“, заяви генералният секретар на профсъюза Пепе Ди’Ясио. Той също така призова за „много по-строги регулаторни действия за справяне с вредите, причинени от социалните медии и прекомерната употреба на смартфони“, което обикновено се случва извън училищното време.

Тъй като образованието е децентрализиран сектор, подходът към телефоните варира в различните части на Обединеното кралство: