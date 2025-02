Американски боен кораб стреля с лазерно оръжие (ВИДЕО)

А мерикански военен кораб, който в момента е разположен в западната част на Тихия океан, беше заснет да стреля с лазерно оръжие си по цел – дрон миналата седмица, съобщава Newsweek.

Службата на директора на Оперативен тест и оценка (DOT&E), главният служител и съветник на министъра на отбраната на САЩ по оперативни и живи тестове и дейности по оценка на оръжейни системи, публикува снимката в годишния си доклад миналия петък. Черно-бялата снимка показва ярък лазерен лъч, изстрелян от кораба Preble по време на демонстрация в морето,

за да провери и потвърди „функционалността, производителността и възможностите“ на оръжието HELIOS срещу дрон.

The US Navy released a clip of the USS Preble firing a HELIOS laser weapon.



The High Energy Laser with Integrated Optical-Dazzler and Surveillance will be used primarily to counter UAV.pic.twitter.com/5ZhzNMKukE