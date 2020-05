САЩ тестваха първото в света активно лазерно оръжие

Б ойният кораб „Портланд” успешно свали дрон с активно лазерно оръжие по време на първия по рода си тест в морето на новата високоенергийна оръжейна система на ВМС на САЩ.

Путин: Руснаците ще идат в рая при ядрена война

В момента американските военноморски сили разработват и тестват набор от лазерни оръжия, някои от които са мощни, но са подходящи само за кораби с по-големи възможности за производство на енергия, като „Портланд”, докато други са по-малко мощни, но могат да бъдат поставени на по-голямо разнообразие от плавателни съдове.

Руското супероръжие вече е на бойно дежурство

„С провеждането на тестове срещу безпилотни летателни апарати и малки цели, ние ще получим ценна информация за възможностите на оръжейната лазерна система срещу потенциални заплахи,” коментира капитанът на кораба Кери Сандърс.

Според него с новите лазерни оръжия ще бъде предефинирана войната в морето.

The @USNavy's Laser Weapon System is the world's 1st active laser weapon, forward deployed on USS PONCE AFSB 15https://t.co/vhIIUtuhOa