Гледайте разсекретено видео на британското лазерно оръжие (ВИДЕО/СНИМКИ)

М инистерството на отбраната на Обединеното кралство наскоро показа най-новото си лазерно оръжие с насочена енергия (LDEW), известно като DragonFire.

На ракетния полигон на Министерство на отбраната в Хебридските острови, живописен архипелаг край западния бряг на континентална Шотландия, DragonFire наскоро беше използвано за поразяване на въздушна цел. Точни подробности за теста не бяха разкрити, но той даде впечатляващи изображения на червен лъч, който поразява обект в нощното небе.

Оръжието е изключително прецизно и може да порази цел с размерите на монета от разстояние 1 километър (0,62 мили). Министерството на отбраната запазва мълчание относно потенциалния му обхват, заявявайки, че информацията е класифицирана, но твърди, че "това е оръжие с пряка видимост и може да поразява всяка видима цел".

Въпреки че изглежда като нещо, излязло направо от "Междузвездни войни", лазерното оръжие има някои реални предимства пред конвенционалните боеприпаси, освен естетическата си стойност. Министерството на отбраната и частната индустрия са инвестирали 100 млн. паунда в оръжейната система DragonFire, но в дългосрочен план тя може да се окаже инвестиция, която да спести пари.

Това е така, защото ракетите, куршумите и другите летящи способи за унищожение могат да струват много пари.

За да свалят дрон, британските военни обикновено използват ракети, които струват по 1 млн. паунда (1,28 млн. долара). DragonFire обаче може да постигне същите резултати за по-малко от 10 паунда (12,8 долара) на изстрел. Въпреки интензивната си енергия, стрелбата с оръжието в продължение на 10 секунди струва приблизително толкова, колкото взривяването на домашен отоплителен уред в продължение на един час.

