Американска журналистка беше убита по време на репортаж

В ъоръжен мъж откри огън по телевизионен екип, който е предавал от мястото на убийствата край град Орландо във Флорида, като уби репортер и рани оператор, съобщиха властите.

19-годишният заподозрян, идентифициран от полицията като Кийт Мелвин Моузес, е бил арестуван малко след стрелбата.

Orlando shooting: TV journalist shot dead while reporting from scene of murder https://t.co/ET0Am8TkrC