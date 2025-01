Смърт и чест на фронта: „Това е, мамо. Довиждане“

Бодикамера, прикрепена към тялото на украински войник показва последната му битка срещу руски враг, след която двамата емоционално отдават почит един на друг, докато украинецът поема последния си дъх, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Двамата мъже откриват огън един срещу друг близо до руините на разрушена сграда. Украинецът успява да стигне до опонента си и грабва автомата на руснака, което води до борба, която води до това, че

боецът на Путин изважда ножа си и злобно нарязва съперника си в бедрото.

Двамата бойци могат да бъдат чути да хвърлят обиди един към друг, като украинският воин ядосано казва на врага си: „Ти дойде в моята родина“. Руският войник побеждава в кървавата битка с остриета, а украинският боец пада на земята, след като е нарязан.

Неидентифицираният победен боец, губейки кръв, изпраща съобщение до майка си, докато поема последните си дъх: „Това е, мамо. Довиждане“.

След това руският войник идва при ранения боец и коленичи до него. „Разпори цялото ми тяло“, извиква украинският боец. Докато лежи ранен, украинецът моли руснака да го остави да умре сам и поздравява врага си, казвайки:

„Аз самият искам да умра. Благодаря, ти беше най-добрият боец в света. Довиждане, беше по-добрият“.

Руският боец, също ранен в боя, се отдръпва и му казва: „Довиждане“. Ножът на руснака се вижда ясно, докато той се отдръпва, а лицето му е оплискано с кръв.

EXTREME GRAPHIC WARNING:

