"Ако сте недоволни от Мъск, ще го изхвърлим": Какво каза Тръмп на първото заседание на кабинета

П о време на първото заседание на кабинета на американския президент Доналд Тръмп в сряда, милиардерът Илон Мъск беше в центъра на дискусията. Тръмп публично подкрепи него и екипа му в DOGE – инициатива за намаляване на държавните разходи и съкращаване на федералната работна сила. Въпреки това президентът призна, че някои членове на кабинета „не са съгласни“ с Мъск.

Мъск присъства на заседанието, носейки черна бейзболна шапка с надпис "Make America Great Again". Тръмп заяви, че екипът му е „развълнуван“ от изключителната власт, дадена на неговия съветник, въпреки докладваното напрежение около мащабните съкращения в правителството.

Президентът попита членовете на кабинета: „Има ли някой, който не е доволен от Илон?“ След като последва нервен смях, той продължи: „Ако сте, ще го изхвърлим оттук.“

По думите му, повечето от присъстващите не само са доволни, но и „развълнувани“ от присъствието на Мъск. Изказването му беше посрещнато с аплодисменти.

По-рано Тръмп отхвърли твърденията за напрежение, като написа в Truth Social: „ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КАБИНЕТА СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЩАСТЛИВИ С ИЛОН.“

В същото време имейли от DOGE предизвикаха смут във Вашингтон, тъй като държавните служби или ги игнорираха, или омаловажиха риска от липсата на отговор. Президентът обаче заяви, че служителите, които не се съобразят, „са на балона“ и рискуват да загубят постовете си.

