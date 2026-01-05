Свят

Акциите на американските петролни компании се очаква да поскъпнат

При предварителна търговия акциите на Chevron, единствената голяма американска петролна компания, която все още оперира в страната, са поскъпнали с над 7%

5 януари 2026, 17:29
Източник: iStock/GettyImages

Д окато цената на петрола не реагира значително на действията на САЩ във Венецуела през уикенда, акциите на американските петролни компании се очаква да скочат при официалното откриване на борсата, пише BBC.

Причината е очакването, че американските фирми ще получат по-голям достъп до венецуелските петролни резерви в бъдеще, след изказванията на президента Доналд Тръмп през уикенда.

При предварителна търговия акциите на Chevron, единствената голяма американска петролна компания, която все още оперира в страната, са поскъпнали с над 7%. Подобен ръст се наблюдава и при компаниите за петролни услуги като Halliburton.

Анализатори обаче предупреждават, че възстановяването на венецуелската петролна индустрия ще отнеме години и ще струва милиарди долари.

Мадуро е заплашен от смъртна присъда в САЩ, докараха го с хеликоптер в Манхатън, за да се изправи пред съда

Републиканец защитава Тръмп заради липсата на информиране на Конгреса

Републиканският конгресмен Ранди Файн заяви, че президентът „не е длъжен да ни пита всеки път, когато арестува наркобос“, в отговор на въпроси относно задържането на Николас Мадуро.

„Ако трябваше да питаме всеки път, рядко щяхме да арестуваме наркобосове“, каза Файн пред CNN.

Конгресменът добави, че вярва, че Тръмп е взел правилното решение да не информира Конгреса преди ударите и задържането на Мадуро, защото според него „някой щеше да се издаде“.

От своя страна, сенаторът демократ Чък Шумър, водещият демократ в Сената, по-рано нарече действията на президента, „стартиране на военна операция без разрешение от Конгреса“, „неразумни“ и в разрез с информацията, която според него е получил от администрацията на Тръмп.

 Вижте в нашата галерия: Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

8 снимки
Източник: BBC    
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
