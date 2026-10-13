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Осъдиха Дуейн Дейвис, наредил убийството на Тупак Шакур, на 40 г. затвор

Дейвис е единственият от хората, пътували в „Кадилака“, който все още е жив.

Николай Киров Николай Киров

13 октомври 2026, 22:27
Осъдиха Дуейн Дейвис, наредил убийството на Тупак Шакур, на 40 г. затвор
Източник: AP/БТА

Д уейн Дейвис, бивш лидер на банда от Лос Анджелис, беше осъден във вторник на минимум 40 години затвор за убийството на рапъра Тупак Шакур.

В миналото Дейвис се е хвалел в книги и интервюта с участието си в убийството, но отрече обвиненията, когато делото стигна до съда.

„Не можеш да отнемеш мъж от семейството му. Не можеш да му отнемеш самия живот, цялото му бъдеще, и просто да се измъкнеш. Особено когато този мъж е Тупак Шакур“, заяви съдия Карли Кийрни в съда в Лас Вегас, произнасяйки присъдата от 40 години до доживотен затвор.

Дейвис беше признат за виновен от съдебните заседатели през септември. Сега съдията постанови присъдата.

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Шакур е на 25 години, когато е прострелян във Вегас. Той бе ключова фигура в хип-хоп съперничеството между Източното и Западното крайбрежие на САЩ.

По време на процеса стана ясно, че Дейвис, бивш лидер на бандата South Side Compton Crips, е наредил убийството на 7 септември 1996 г., след като негов племенник бил пребит от хора от обкръжението на Шакур в Лас Вегас.

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Около два часа по-късно рапърът бил прострелян от човек, намиращ се в бял „Кадилак“, който спрял на червен светофар до Бе Ем Ве-то, в което Шакур седял на предната пасажерска седалка. Дейвис подал оръжието на човек на задната седалка и му наредил да стреля. Шакур починал шест дни по-късно.

Дейвис е единственият от хората, пътували в „Кадилака“, който все още е жив.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Тупак Шакур Дуейн Дейвис убийство
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