Експлозия в тайна лаборатория за кокаин в Колумбия уби 7 души

Е ксплозия в тайна лаборатория за кокаин причини смъртта на седем души, а десет бяха ранени в Колумбия, близо до границата с Еквадор, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на полицията.

Според предварителното разследване по време на производствения процес на наркотика се е взривила газова бутилка.

Лабораторията е разположена в територията на коренното население Ава в департамента Нарино, Югозападна Колумбия - основен район за производство на кокаин, в който въоръжените групировки са много активни, отбелязва АФП.

A cocaine laboratory explosion has killed nine people on #Colombia’s Pacific coast, police say.https://t.co/CNKWdKsPkv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 24, 2026

Инцидентът е станал вчера на зазоряване, уточни полк. Джон Хайро Уреа от полицията във видео изявление.

Жертвите са работили за дисидентска фракция на бившата партизанска група ФАРК, която не подписа мирното споразумение от 2016 г.

"Поради човешка грешка и боравене с газови бутилки, мястото се запали за секунди", потвърди бунтовническата групировка в изявление.

Департаментът Нарино на граница с Еквадор от десетилетия има ключова роля в производството на наркотици, разпространявани в САЩ.