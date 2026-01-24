Свят

Експлозия в тайна лаборатория за кокаин в Колумбия уби 7 души

Според предварителното разследване по време на производствения процес на наркотика се е взривила газова бутилка

24 януари 2026, 15:33
Експлозия в тайна лаборатория за кокаин в Колумбия уби 7 души
Източник: /iStock

Е ксплозия в тайна лаборатория за кокаин причини смъртта на седем души, а десет бяха ранени в Колумбия, близо до границата с Еквадор, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на полицията.

Според предварителното разследване по време на производствения процес на наркотика се е взривила газова бутилка.

Лабораторията е разположена в територията на коренното население Ава в департамента Нарино, Югозападна Колумбия - основен район за производство на кокаин, в който въоръжените групировки са много активни, отбелязва АФП.

Инцидентът е станал вчера на зазоряване, уточни полк. Джон Хайро Уреа от полицията във видео изявление.

Жертвите са работили за дисидентска фракция на бившата партизанска група ФАРК, която не подписа мирното споразумение от 2016 г.

"Поради човешка грешка и боравене с газови бутилки, мястото се запали за секунди", потвърди бунтовническата групировка в изявление.

Департаментът Нарино на граница с Еквадор от десетилетия има ключова роля в производството на наркотици, разпространявани в САЩ.

Източник: Валерия Динкова/БТА    
Експлозия в лаборатория за кокаин Колумбия Департамент Нарино Производство на кокаин Дисиденти на ФАРК Жертви Газова бутилка Граница с Еквадор Трафик на наркотици Въоръжени групировки
Последвайте ни
Обрат по случая

Обрат по случая "Кроношпан": Съдът спря решението за прекратяване на дейността

Политическите ходове на Радев: Какво следва оттук нататък?

Политическите ходове на Радев: Какво следва оттук нататък?

Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

Почина легендата на Ловешкия театър Стоян Георгиев

Почина легендата на Ловешкия театър Стоян Георгиев

В пъти поскъпва ваденето на някои лични документи

В пъти поскъпва ваденето на някои лични документи

pariteni.bg
Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 9 часа
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 3 часа
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 7 часа
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пампорово

Парламентарната комисия по туризъм с изнесено заседание в Пампорово

България Преди 23 минути

Очакванията на хотелиерите са цените в хотелите в планинските курорти да нараснат с около 10%, а в заведенията за хранене – между 7 и 10% в периода от януари до края на април

Иран екзекутира двама за атентат на "Ислямска държава" от 2023 г.

Иран екзекутира двама за атентат на "Ислямска държава" от 2023 г.

Свят Преди 31 минути

При взрива в автобус, пътуващ от Техеран към западната провинция Илам на границата с Ирак, е загинало малко дете, а няколко други пътници са били ранени

Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин

Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин

Свят Преди 2 часа

17-годишният се опитал да вземе паднала електронна цигара от релсите

След сигнал за 100% увеличение на цените: НАП и КЗП на проверки в мебелни магазини

След сигнал за 100% увеличение на цените: НАП и КЗП на проверки в мебелни магазини

България Преди 3 часа

Червената планета някога е била поразително... синя

Червената планета някога е била поразително... синя

Любопитно Преди 3 часа

Учените са изчислили „морското ниво“ по време на най-влажния период, известен в историята на Марс

Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана

Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана

Свят Преди 3 часа

Междувременно вчера се състоя първият кръг от преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби

Последно сбогом с писателя Калин Терзийски

Последно сбогом с писателя Калин Терзийски

България Преди 4 часа

Поклонението пред тленните му останки ще бъде в събота в ритуалната зала на Централните софийски гробища

Арестуваха 23-годишна бургазлийка с голямо количество наркотици в Слънчев бряг

Арестуваха 23-годишна бургазлийка с голямо количество наркотици в Слънчев бряг

България Преди 4 часа

В апаратамента ѝ са намерени метамфетамин, кокаин, марихуана и екстази

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

България Преди 4 часа

По случая е задържан мъж в нестабилно психическо състояние

Земетресение край Благоевград

Земетресение край Благоевград

България Преди 4 часа

Епицентърът му е бил на 30 км от Разлог

Временният президент на Венецуела обяви, че са освободени 626 затворници

Временният президент на Венецуела обяви, че са освободени 626 затворници

Свят Преди 4 часа

Делси Родригес заяви, че в понеделник ще разговаря с върховния комисар на ООН по правата на човека

Таро хороскоп за 2026 според месеца ви на раждане

Таро хороскоп за 2026 според месеца ви на раждане

Любопитно Преди 4 часа

Омайни вкусове и капризни гости в „Черешката на тортата“

Омайни вкусове и капризни гости в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 5 часа

Не пропускайте кулинарното риалити всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

Работници от Пакистан предизвикаха културен сблъсък в Полски Тръмбеш (ВИДЕО)

Работници от Пакистан предизвикаха културен сблъсък в Полски Тръмбеш (ВИДЕО)

България Преди 5 часа

Оказва се, че вече е имало и напрежение между част от местните жители и новодошлите

<p>Археолозите са твърде ужасени да отворят гробницата,&nbsp;пазена от теракотената армия</p>

Археолозите са твърде ужасени да отворят гробницата на първия император, пазена от теракотената армия

Любопитно Преди 5 часа

Има няколко причини, поради които гробницата никога не е била отваряна, някои от тях са практически, а други са малко по-скоро тип „Индиана Джоунс“

<p>Откриха мъж, затворен в мазе от десетилетия</p>

Откриха мъж, затворен в мазе от десетилетия в Хелзинки

Свят Преди 6 часа

Полицията е арестувала трима заподозрени - двама мъже и една жена

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg
1

Как да се справим със зимните рискове за здравето

sinoptik.bg

10 годежа, 8 брака и един 29-каратов диамант: Любовният живот на Елизабет Тейлър

Edna.bg

3 навика, които ни изтощават ежедневно, без да ги осъзнаваме

Edna.bg

Гаскойн след шест счупени ребра и два прободени бели дроба: Плаках с глас, видях баща си в рая

Gong.bg

Новак Джокович се извини: Имах късмет

Gong.bg

Жена загина при пожар в жилищна сграда в София

Nova.bg

"Темата на NOVA" в аванс: Война или мир?

Nova.bg