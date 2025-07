Десетки дронове атакуваха Москва и Одеса

Р уските сили за противовъздушна отбрана са прехванали или унищожили снощи 10 украински дрона, насочващи се към Москва, съобщи столичният кметът Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс.

Собянин, пишейки в приложението „Телеграм“, не спомена за жертви или нанесени щети.

Украйна от известно време изстрелва дронове на дълги разстояния срещу руски цели, много от които са свързани с енергетиката. При една от операциите от миналия месец, получила кодово наименование „Паяжина“, бяха атакувани руски военни самолети с голям обсег, разположени на няколко военни летища.

В отделна публикация руското Министерство на отбраната заяви, че неговите подразделения за противовъздушна отбрана са свалили 87 украински дрона в различни райони на централна, западна и южна Русия за период от близо пет часа. Четиридесет и осем от дроновете са свалени в Брянска област, на украинската граница.

Временно изпълняващият длъжността губернатор на Ростовска област заяви, че украински дронове са предизвикали пожари или са повредили електропроводи в редица части на областта.

Russian air defenses have intercepted drones heading for #Moscow in a series of attacks, Mayor Sergei Sobyanin says. https://t.co/H2xtnoD4BU

Междувременно стана ясно, че дронове атакуват и Одеса, в града се чуват взривове, съобщи кметът на града Генадий Труханов в приложението „Телеграм“.

Над 20 дрона атакуват в различни части на украинския черноморски град, информират още местните канали в „Телеграм“.

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се запътят към укритията.

Украйна съобщи за атака с дронове по Одеска област

Тревогата беше обявена в 22:41 часа (местно време – съвпада с българското). Взривовете започнаха да отекват към полунощ.

Масираната атака продължава.

Местните канали в „Телеграм“ съобщават за поразени цели и че над града се издига дим.

Now Lviv region is under attack. Before that there were explosions in Odessa. But Ukrainian drones are attacking Moscow. pic.twitter.com/r0Qf47I1Es