99 хиляди мъже избягаха от Украйна

След три години война Зеленски въведе нов закон

30 октомври 2025, 16:59
Източник: iStock

Н ови данни показват, че почти 100 хиляди украински мъже в боеспособна възраст са напуснали страната през последните два месеца, след като президентът ѝ Володимир Зеленски облекчи правилата за излизане зад граница, предава британският "Телеграф".

Полската гранична охрана посочи, че 99 хиляди украински мъже на възраст между 18 и 22 години са преминали границата - основният път за излизане от Украйна, откакто в края на август бяха облекчени разпоредбите.

Когато Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., военното положение забрани украинските мъже на възраст от 18 до 60 години  дори и да не отговарят на условията за повиквателна във въоръжените сили, да напуснат страната.

Украйна връща от чужбина мъжете във военна възраст

След три години война Зеленски въведе нов закон, позволяващо на украинските мъже да пътуват в чужбина, преди да навършат 23 години.

Тази стъпка беше част от промяна в политиката за наборна военна служба, която намали възрастта от 27 на 25 години поради нарастващите опасения относно недостиг на военнослужещи.

Чрез предоставянето на повече свободи на младите украинци, Киев се надяваше повече от тях да се завърнат и да се включат доброволно в армията.

Зеленски намали възрастта за мобилизация в Украйна

Също така се надяваше, че това ще попречи на семействата да изпращат децата си тийнейджъри в чужбина преди 18-ия им рожден ден, за да избегнат бъдещата повиквателна.

Между 60 000 и 100 000 украински войници са били убити от началото на войната, според базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания.

Близо 5000 украинци избягали в Румъния от мобилизацията

В Германия, където канцлерът Фридрих Мерц се опитва да се справи със социалното напрежение, предизвиквано от имиграцията, броят на украинските мъже на възраст между 18 и 22 години, пристигащи всяка седмица, нарасна от 19 до над 1000 в средата на септември. А през октомври се увеличи до между 1400 и 1800, съобщи BR24, баварски новинарски канал.

Източник: The Telegraph    
Русия война Украйна
