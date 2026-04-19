Свят

Йеменските хуси заплашват да затворят протока Баб ел Мандеб

Протокът Баб ел Мандеб е ключов търговски маршрут, свързващ Европа с Азия чрез Суецкия канал

19 април 2026, 15:31
Източник: БТА

П роиранската бунтовническа групировка на хусите в Йемен заплаши, че ще затвори протока Баб ел Мандеб, ключов търговски маршрут, свързващ Европа с Азия чрез Суецкия канал, на фона на напрежението между Вашингтон и Техеран, предаде ДПА.

"Ако Сана (столицата на Йемен понастоящем под контрола на хусите, бел. ред.) реши да затвори протока Баб ел Мандеб, дори цялото човечество и джиновете (духове в арабската митология, бел. ред.) няма да бъдат способни да го отворят отново", написа високопоставеният представител на хусите Хусейн ал Ези в социалната мрежа Екс.

Ал Ези призова американския президент Доналд Тръмп да прекрати незабавно "всички практики и политики, които възпрепятстват мира".

Йеменските бунтовници хуси са част от така наречената Ос на съпротивата, мрежа от проирански въоръжени групировки в Близкия изток.

Миналия месец хусите се присъединиха към бойните действия, започнали след израелско-американската военна операция срещу Иран, като предприеха няколко атаки срещу Израел. На този етап обаче групировката не е подновявала атаките си срещу кораби, плаващи по близките морски търговски маршрути.

Източник: Николай Джамбазов/БТА    
Хуси Йемен Баб ел Мандеб Суецки канал Търговски маршрути
Изборни схеми в Монтана и Кърджали: Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани

Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи актуални данни за обстановката в изборния ден и за постъпилите сигнали за нарушения

Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна с бюлетини

Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си

Задържаха човек, опитал да гласува два пъти в Нова Загора

Той гласувал първо в секция, в която не е бил вписан по постоянен адрес

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

България завърши турнира в Баку с общо четири медала след успешни изяви на ансамбъла и Стилияна Николова

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Мадяр обеща на избирателите да върне страната по-близо до Европейския съюз след 16-годишното управление на крайнодесния премиер Виктор Орбан

Дечев: По-малко от 1% от машините за гласуване са неизправни

Дечев: Почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори

Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

Техеран обвини върховния дипломат на ЕС Кая Калас в двойни стандарти, след като тя призова за спазване на международното право и възстановяване на корабоплаването през стратегическия воден път

Как фалшива руска история се превърна в реален проблем за Естония

Според анализатори това е успех за руската пропаганда, тъй като отклонява вниманието от реални заплахи и създава излишно напрежение

Израел обособи три зони за контрол в Южен Ливан

Към момента израелската армия не е коментирала официално информацията

Мицкоски е разочарован от избирателната активност на българите в РС Македония

Той открито изрази неудовлетворение от ниската активност сред българите в РС Македония

Трайков: ЦИК да се стегнат и да сменят дефектиралите машини

Трайков: Според СИК проблемът бил цяла сутрин

Арестуваха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти

Срещу тях са повдигнати обвинения

Актрисата Надя Фарес издъхна след седмица в кома

Звездата от „Пурпурните реки“ е получила сърдечен арест в Париж; властите разследват обстоятелствата около фаталния инцидент

Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото“ турне на Хари и Меган в Австралия

Турнето на Хари и Меган в Австралия предизвика вълна от критики: „фалшиво“ кралско посещение или бизнес? С билети по 3000 долара и липса на публичен достъп, двойката тества личния си бранд, докато критиците ги обвиниха в корист и медийна манипулация

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

Той гласува с машина, като смята, че това е по-сигурният начин

Откриха телата на 50 бебета, изхвърлени в местно гробище в Тринидад, полицията разследва

Властите разследват случай на незаконно изхвърляне на „непотърсени трупове“, след като в Кумуто бяха намерени и останките на шестима възрастни

