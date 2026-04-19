Йеменските хуси заплашват да затворят протока Баб ел Мандеб

П роиранската бунтовническа групировка на хусите в Йемен заплаши, че ще затвори протока Баб ел Мандеб, ключов търговски маршрут, свързващ Европа с Азия чрез Суецкия канал, на фона на напрежението между Вашингтон и Техеран, предаде ДПА.

"Ако Сана (столицата на Йемен понастоящем под контрола на хусите, бел. ред.) реши да затвори протока Баб ел Мандеб, дори цялото човечество и джиновете (духове в арабската митология, бел. ред.) няма да бъдат способни да го отворят отново", написа високопоставеният представител на хусите Хусейн ал Ези в социалната мрежа Екс.

🚨🇾🇪 Yemen’s Houthi movement says it will close the Bab al-Mandeb Strait if President Donald Trump continues to obstruct peace efforts.



Ал Ези призова американския президент Доналд Тръмп да прекрати незабавно "всички практики и политики, които възпрепятстват мира".

Йеменските бунтовници хуси са част от така наречената Ос на съпротивата, мрежа от проирански въоръжени групировки в Близкия изток.

Миналия месец хусите се присъединиха към бойните действия, започнали след израелско-американската военна операция срещу Иран, като предприеха няколко атаки срещу Израел. На този етап обаче групировката не е подновявала атаките си срещу кораби, плаващи по близките морски търговски маршрути.