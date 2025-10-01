Свят

45 дни по-късно: Погребаха сирийския лекар д-р Иса Али, загинал в зверска катастрофа в София

Дженазето се състоя в мюсюлманската част на Централните софийски гробища в квартал "Орландовци"

1 октомври 2025, 14:45
45 дни по-късно: Погребаха сирийския лекар д-р Иса Али, загинал в зверска катастрофа в София
Източник: Istock

Д -р Иса Али бе погребан в София след 45-дневно забавяне. Той загина при зверска катастрофа, при която автомобил се вряза в автобус на столичния градски транспорт. 

Това съобщиха от Районното мюфтийство в София.

На 30 септември 2025 г., след 45-дневно административно и логистично забавяне, бе извършено погребението на д-р Иса Али - уважаван лекар, дългогодишен жител на България и активен член на мюсюлманската общност.

Дженазето се състоя в мюсюлманската част на Централните софийски гробища в квартал "Орландовци". Погребалната молитва бе водена от председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед Ходжа в присъствието на роднини, приятели, колеги и представители на общността.

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

  • Кой беше д-р Иса Али?

Д-р Иса Али е роден в Сирия и е живял в България близо 40 години. Пристигнал е като студент по медицина и е специализирал гинекология. В продължение на години е работил в сферата на здравеопазването, като е подпомагал хора в нужда, включително бежанци и социално уязвими лица, на които е осигурявал достъпни жилища и медицинска помощ.

В последните години от живота си д-р Али е живял в тежки условия. След отнемане на разрешението му за пребиваване е останал без документи и право на работа. Подадената от него молба за международна закрила е била отхвърлена. Според свидетели, отказът му да сътрудничи на служби е затруднил възстановяването на статута му. Той е изгубил и собственото си жилище, но е останал отдаден на помощта към обществото.

Оперираха един от ранените при тежката катастрофа между кола и автобус в София

На 16 август 2025 г. д-р Али загина при тежък пътен инцидент на бул. "Константин Величков" в София, когато автомобил се врязва в автобус от градския транспорт. При катастрофата има ранени, а д-р Али е сред жертвите. По данни на негови близки, той е напуснал дома си по спешност, за да помогне на човек, който го потърсил за медицинска помощ малко преди произшествието.

Тялото на д-р Али е престояло в Съдебна медицина 45 дни заради липса на документи, близки роднини и административна яснота. Погребението е организирано със съдействието на Районно мюфтийство София и представители на мюсюлманската общност, според ислямските принципи.

Д-р Иса Али ще бъде запомнен със своя професионализъм, човечност и отдаденост към хората. Загубата му оставя дълбока следа сред познатите и в цялата общност, която е ценяла неговата скромност и морал, пишат от Районното мюфтийство в София.

Вижте в нашата галерия: Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени
6 снимки
Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата
Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата
катастрофа
Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата
Иса Али Пътна катастрофа София Погребение Мюсюлманска общност Административно забавяне Лекар Сирия Градски транспорт Орландовци
Последвайте ни

По темата

Автобус пропадна в канавката на магистрала

Автобус пропадна в канавката на магистрала "Тракия"

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Северният Атлантик се клати - и това е предупреждение за всички нас

Северният Атлантик се клати - и това е предупреждение за всички нас

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 2 дни
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво наистина се случва вътре в турска баня?

Какво наистина се случва вътре в турска баня?

Любопитно Преди 6 минути

Хамамът е място с многовековна история, със собствени традиции и правила

<p>ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок</p>

Премиерът на Финландия: ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок

Свят Преди 20 минути

"Ние сме загрижени, аз съм много загрижен, и сега е моментът да се действа,“ заяви Петери Орпо

Националният гаранционен фонд подкрепи над 5000 МСП с кредити за 1,4 млрд. лв. и одобри заявки за 2,3 млрд. лв. за следващите три години

Националният гаранционен фонд подкрепи над 5000 МСП с кредити за 1,4 млрд. лв. и одобри заявки за 2,3 млрд. лв. за следващите три години

Пари Преди 32 минути

Дружеството отчита рекордна в историята година в подкрепата си за малкия бизнес

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Свят Преди 50 минути

"Беше уплашена и много предпазлива. Отне около половин час, преди да започне да говори“

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Любопитно Преди 50 минути

Теорията за 21 грама е хипотеза на д-р Дънкан Макдугъл, който предполага, че човешките души имат маса

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Свят Преди 51 минути

Песков: В руския език наричаме това просто кражба

Бус се удари в ремарке на тир в София

Бус се удари в ремарке на тир в София

България Преди 1 час

Пострадал е шофьорът, който е закаран в болнично заведение

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Свят Преди 1 час

Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци

<p>Тръмп гарантира военна защита на Катар</p>

Доналд Тръмп: Атака срещу Катар е заплаха за САЩ, гарантира военна защита

Свят Преди 1 час

САЩ ще „предприемат всички законни и подходящи мерки – включително дипломатически, икономически и, ако е необходимо, военни“

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Любопитно Преди 1 час

Самата Суини също привлече медийното внимание, облечена в мини рокля с метални елементи и звездички, носена някога от Бритни Спиърс

<p>Франция разследва петролен танкер от тайният руски &quot;сенчест флот&quot;</p>

Франция разследва петролен танкер от "сенчеста флотилия", закотвен край бреговете ѝ

Свят Преди 2 часа

Москва е обвинявана, че използва своя таен „сенчест флот“ от остарели петролни танкери, за да заобикаля санкциите, наложени от западните съюзници

Ужас в Стара Загора: Мъж държал заключени две жени за проституция

Ужас в Стара Загора: Мъж държал заключени две жени за проституция

България Преди 2 часа

Случаят, разкрит на 29 септември 2025 г., разтърсва обществеността с бруталността си

Евростат: Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2% през септември

Евростат: Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2% през септември

Пари Преди 2 часа

Данните съвпадат с очакванията на анализаторите

България се топи: НСИ отчете ускорен спад на населението през 2024

България се топи: НСИ отчете ускорен спад на населението през 2024

България Преди 2 часа

Към 31 декември 2024 г. населението на страната е едва 6 437 360 души

Мъск се готви да представи конкурент на "Уикипедия"

Мъск се готви да представи конкурент на "Уикипедия"

Технологии Преди 2 часа

Той обяви, че неговият стартъп за изкуствен интелект xAI подготвя платформа, наречена Grokipedia

Първи сняг заваля в съседна Сърбия

Първи сняг заваля в съседна Сърбия

Свят Преди 2 часа

Според прогнозите на сръбските метеоролози в следващите 48 часа се очакват още снеговалежи

Всичко от днес

От мрежата

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж

sinoptik.bg
1

Почистиха района около Алботинския скален манастир

sinoptik.bg

Вижте гаджето на Давид от Биг Брадър: Съвременни Ромео и Жулиета (СНИМКИ)

Edna.bg

Внучката на Христо Стоичков разчувства мрежата (СНИМКИ)

Edna.bg

Когато традицията срещне шампионите: хляб и мед за волейболните герои

Gong.bg

Галатасарай почете Жота, но след това се подигра на Ливърпул

Gong.bg

НСИ обяви колко е населението на България

Nova.bg

Бомбена заплаха затвори „Октоберфест”, МВнР - с препоръки (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg