45 дни по-късно: Погребаха сирийския лекар д-р Иса Али, загинал в зверска катастрофа в София

Д -р Иса Али бе погребан в София след 45-дневно забавяне. Той загина при зверска катастрофа, при която автомобил се вряза в автобус на столичния градски транспорт.

Това съобщиха от Районното мюфтийство в София.

На 30 септември 2025 г., след 45-дневно административно и логистично забавяне, бе извършено погребението на д-р Иса Али - уважаван лекар, дългогодишен жител на България и активен член на мюсюлманската общност.

Дженазето се състоя в мюсюлманската част на Централните софийски гробища в квартал "Орландовци". Погребалната молитва бе водена от председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед Ходжа в присъствието на роднини, приятели, колеги и представители на общността.

Кой беше д-р Иса Али?

Д-р Иса Али е роден в Сирия и е живял в България близо 40 години. Пристигнал е като студент по медицина и е специализирал гинекология. В продължение на години е работил в сферата на здравеопазването, като е подпомагал хора в нужда, включително бежанци и социално уязвими лица, на които е осигурявал достъпни жилища и медицинска помощ.

В последните години от живота си д-р Али е живял в тежки условия. След отнемане на разрешението му за пребиваване е останал без документи и право на работа. Подадената от него молба за международна закрила е била отхвърлена. Според свидетели, отказът му да сътрудничи на служби е затруднил възстановяването на статута му. Той е изгубил и собственото си жилище, но е останал отдаден на помощта към обществото.

На 16 август 2025 г. д-р Али загина при тежък пътен инцидент на бул. "Константин Величков" в София, когато автомобил се врязва в автобус от градския транспорт. При катастрофата има ранени, а д-р Али е сред жертвите. По данни на негови близки, той е напуснал дома си по спешност, за да помогне на човек, който го потърсил за медицинска помощ малко преди произшествието.

Тялото на д-р Али е престояло в Съдебна медицина 45 дни заради липса на документи, близки роднини и административна яснота. Погребението е организирано със съдействието на Районно мюфтийство София и представители на мюсюлманската общност, според ислямските принципи.

Д-р Иса Али ще бъде запомнен със своя професионализъм, човечност и отдаденост към хората. Загубата му оставя дълбока следа сред познатите и в цялата общност, която е ценяла неговата скромност и морал, пишат от Районното мюфтийство в София.