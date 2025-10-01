Двама пострадаха при катастрофа в Бургас: 73-годишна жена със счупен прешлен

Д вама души пострадаха в катастрофа в Бургас на 30 септември, предаде "Фокус". От ОДМВР Бургас съобщиха, че инцидентът е станал вчера около 09:10 ч. на кръстовището на улиците "Захари Стоянов“ и "Капитан Петко Войвода“.

Лек автомобил "Пежо Боксер“, управляван от 31-годишен мъж от Бургас с несъобразена с трафика скорост, се блъсна в спрелия за извършване на ляв завой лек автомобил "Опел Астра“, управляван от 74-годишен мъж.

Водачът на опела е настанен за лечение в болница "Бургасмед“ с мозъчно сътресение. 73-годишната му съпруга е настанена в същата болница със счупен гръден прешлен.