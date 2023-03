Почина легендата на френския футбол Жюст Фонтен

Л егендарният френски футболист Жюст Фонтен почина на 89-годишна възраст, съобщи неговото семейство.

Фонтен държи рекорда за най-много голове отбелязани в рамките на едно световно първенство - той бележи 13 попадения на финалите в Швеция през 1958-ма година, когато Франция достига полуфиналите за първи път в историята си.

Жюст Фонтен е роден през 1933-та година в Маракеш и започва кариерата си в мароканския клуб УСМ Казабланка. В последствие той играе за Ница и Реймс във Франция, като печели титлата на страната четири пъти, Купата на Франция два пъти, а веднъж е финалист в Купата на европейските шампиони с Реймс. За националния отбор на Франция вкарва 30 гола в 21 мача, като през 1958-ма година, когато "петлите" печелят бронзовите медали от Мондиала, той е трети в класацията за Златната топка. Фонтен доказва изключителните си голмайсторски качества и на клубно ниво, където има 259 гола в общо 284 двубоя.

