22-годишен футболист загина след тежка катастрофа

Е квадорският национал Марко Ангуло почина на 22-годишна възраст след тежки наранявания, получени при автомобилна катастрофа.

Ангуло е третият футболист, който загива в катастрофа в Еквадор в рамките на месец.

Миналия месец загинаха футболистът на „Индепендиенте Хуниорс“ Роберто Кабесас Симистра и Виктор Чаркопа Назарено.

FC Cincinnati & Ecuador midfielder Marco Angulo has tragically passed away in a car accident aged 22. May he rest in peace 🕊️ pic.twitter.com/IElYBNBsq8

Ангуло е бил откаран по спешност в болница и е претърпял операция за освобождаване на налягането в главата му.

Освен това е получил контузия на белия дроб, което е наложило поставянето на гръдна тръба.

Футболистът е бил в автомобил, който се е ударил в мантинелата на магистралата „Руминахуи“ в Кито около 4:30 ч. сутринта.

Ангуло е играл в еквадорския отбор LDU Quito, който е действащ шампион на страната.

Полузащитникът се е присъединил към клуба през март под наем от ФК "Синсинати".

LDU Quito отдадоха емоционална почит на 22-годишния футболист в изявление, с което потвърдиха смъртта му.

🚨 Ecuadorian international Marco Angulo sadly died in a car accident yesterday at the age of 22. 💔



All our thoughts go out to his friends and his family. 🕊️🙏 🇪🇨 pic.twitter.com/RnFjbjfHBa