Убиецът на Маурицио Гучи простреля сина си след семеен спор

У биецът на Гучи отново се озова в светлината на прожекторите след нова трагедия, съобщи People .

Според различни медийни източници, мъжът, който през 1995 г. уби Маурицио Гучи, се намира в болница, след като вероятно е застрелял сина си, а след това и себе си след спор на Великден в дома си в Пиза.

Местните италиански издания La Stampa и Il Tirreno съобщиха в сряда, че Бенедето Черауло е прострелял големия си син в лицето с малокалибрен пистолет по време на семейна свада, след което насочил оръжието срещу себе си. Другият му син – 37-годишният Гаетано – успял да избяга.

