28 убити при катастрофа на автобус с пакистански поклонници в Иран

Н ай-малко 28 пакистански поклонници, пътуващи за Ирак за шиитски мюсюлмански ритуал, са загинали при катастрофа на автобуса им в централен Иран, съобщиха държавните медии.

„Автобус, превозващ 51 пакистански поклонници, се е преобърнал и запалил пред контролно-пропускателния пункт Дехшир-Тафт в централната провинция Язд“, съобщава държавната телевизия.

A bus carrying Pakistani pilgrims overturned in central Iran, killing 28 passengers and injuring another 23 people, state media reported on Wednesday.



The accident took place late on Tuesday in the central Iranian province of Yazd and was caused by a technical defect in the bus… pic.twitter.com/C9L6ycsdGz