Германия издирва българин за сексуално насилие над дете

Мъжът е избягал в чужбина след присъдата

10 октомври 2025, 20:10
Източник: Държавна полиция - Шлезвиг-Холщайн / NOVA

П рокуратурата на Любек и окръжният отдел за криминални разследвания на Любек издирват 44-годишния Христо Стоянов с международна заповед за арест, съобщи "Фокус".

Той е осъден на пет години лишаване от свобода за утежнено сексуално насилие над дете от Регионалния съд в Любек през 2023 г. Той не се е явил за изпълнение на присъдата си. В хода на разследването стана ясно, че Стоянов е избягал в чужбина след присъдата, съобщават от германската прокуратура. 

Престъпленията са извършени между 2010 и 2013 г. Христо Стоянов, който има  германско гражданство е работил като доброволен ръководител в социална организация и е използвал тази позиция, за да извършва многократно сексуално насилие над дете, за което се е грижил. На 3 юли 2023 г. Регионалният съд в Любек го е осъдил на общо пет години лишаване от свобода. Стоянов обаче не се е явил, за да изпълни присъдата си. 

Според актуалната информация, той е пътувал до България, където има роднини, но след това е избягал в Обединените арабски емирства, където е бил видян за последно.

Източник: "Фокус"    
Германия издирва българин за сексуално насилие над дете

България пред криза, която тихо расте

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Как сривът на Макрон разклаща Европа

