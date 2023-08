Бела Хадид е „най-накрая здрава“ след „15 години невидимо страдание“

Б ела Хадид разкрива дългосрочните си проблеми със здравето.

В неделя 26-годишният модел публикува актуална информация за здравословното си състояние, като сподели, че "най-накрая е здрава" след повече от десетилетие на интензивна борба със здравето, включваща "над 100 дни лечение на лаймска болест, хронично заболяване, съпътстваща инфекция и почти 15 години невидимо страдание", съобщава People.

"Малката аз, която страдаше, би се гордяла с порасналата аз, че не се отказах", започва публикацията в Instagram Хадид, добавяйки, че е благодарна на майка си Йоланда Хадид, която също е диагностицирана с лаймска болест през 2012 г. заедно с най-малкия брат и сестра Хадид, Ануар.

after 100 days of treating lyme disease,

bella hadid is fine 🕊️🤍 pic.twitter.com/7U9IZw08wQ