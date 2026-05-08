14 учени и колония пингвини: Как антарктическа база се превърна в част от войната срещу Русия

Д окато Русия продължава войната срещу Украйна, малка украинска научна база в Антарктида, заобиколена от ледници, айсберги и колония от дженту пингвини, се е превърнала в неочакван елемент от геополитическата стратегия на Киев.

Понякога, в средата на дълъг работен ден или малко преди да заспи, украинската метеороложка Анжелика Ханчук вижда как телефонът ѝ светва с тревожно известие: Киев отново е под руска ракетна атака.

Ханчук се намира на почти 16 000 километра от украинската столица, в антарктическата научна база „Вернадски“, където ръководи екип от 14 украинци, които по необичаен начин подпомагат военните усилия на страната си: като поддържат украинското присъствие в Антарктида.

„Ако базата бъде затворена дори за една година, рестартирането ѝ ще бъде практически невъзможно“, казва тя. „Да я спрем за година би означавало да я загубим завинаги.“

Антарктида като стратегически фронт

На пръв поглед поддържането на постоянна научна база в Антарктида може да изглежда странен приоритет за държава, която води война за собственото си оцеляване. Но украинските власти виждат в това не само научна мисия, а и стратегически инструмент срещу руското влияние.

Присъствието на Украйна в Антарктида ѝ осигурява място сред държавите, които участват в управлението на континента по силата на Антарктическия договор, система, в която решенията се вземат с консенсус.

Новата полярна стратегия на Украйна, приета тази година, определя антарктическото присъствие като „платформа за защита на националните интереси“.

„Системното присъствие на Украйна в Антарктида, Арктика и Световния океан има голямо стратегическо и геополитическо значение“, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха през февруари.

По думите му това укрепва националната сигурност на страната и създава допълнителни външнополитически инструменти срещу „агресивната политика на Русия“.

Източник: БТА

Срещата, на която Украйна не иска да мълчи

На 11 май в Хирошима започва годишната Консултативна среща по Антарктическия договор, на която представители на 29 държави ще обсъждат теми като риболова на крил, туризма и бъдещето на природните ресурси на континента.

Войната в Украйна вече е навлязла и в антарктическата дипломация.

Според директора на Украинския национален антарктически научен център Евген Дикий Русия не може да бъде разглеждана като нормален партньор в международните организации.

„Ако една държава не спазва международното право и Устава на ООН, няма причина да очакваме, че ще се държи различно и по Антарктическия договор“, казва той.

Как Украйна получава своя база

След разпадането на Съветския съюз през 1991 г. всички антарктически станции на СССР преминават под руски контрол. Украинските учени остават без собствена база.

Тогава Великобритания решава да се освободи от станцията „Фарадей“ на остров Галиндез, разположен на около 1200 километра южно от Аржентина. Единственото условие е новият собственик да продължи дългогодишните климатични наблюдения.

През 1996 г. Украйна купува базата за символичната сума от един паунд и я преименува на „Вернадски“, в чест на украинския учен Владимир Вернадски.

Войната достига и Антарктида

Когато Русия започва пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г., украинският полярен кораб Noosfera вече е на път към Антарктида.

Анжелика Ханчук тъкмо се подготвя за полет до Чили, когато войната избухва.

„Хората на станцията започнаха да се тревожат“, разказва говорителката на антарктическата програма Olena Marushevska. „Имаше страх, че може никой повече да не ги прибере. Или че държавата вече няма да съществува.“

Въпреки това експедицията решава да продължи. Учените пътуват с автобус до Полша, откъдето заминават за Чили и се качват на „Ноосфера“.

„Военните пингвини“

От началото на войната 32 украински полярни изследователи и служители, наричани неофициално „военните пингвини“, са се присъединили към украинската армия. Осем от тях са били тежко ранени.

Сред тях е Юрий Лишенко, електротехник, който губи част от крака си след експлозия на мина през 2024 г., но година по-късно се връща в Антарктида с протеза.

Наука, дипломация и влияние

Украйна използва научното си присъствие като форма на „мека сила“. Страни като Мексико и Колумбия, официално неутрални във войната, вече работят съвместно с украински учени по научни проекти.

„Когато прекарвате много време заедно, започвате да говорите и за войната“, казва Марушевска. „И хората започват да ни разбират по-добре.“

Полярният кораб „Ноосфера“ също се превръща в дипломатически инструмент. Украйна предлага транспорт на други държави до Антарктида, услуга, която носи както политически дивиденти, така и допълнителни приходи.

Русия и битката за Антарктида

Още преди войната Антарктическият договор постепенно се разделя на два лагера, западни държави, настояващи за по-строги екологични мерки, и Русия с Китай, които често блокират подобни инициативи.

След 2022 г. критиките към Русия се засилват. Москва е обвинявана, че провежда проучвания за нефт, газ и ценни метали в Антарктида, дейност, забранена поне до 2048 г.

През 2024 г. администрацията на президента Joe Biden наложи санкции на руския изследователски кораб „Александър Карпински“ за участие в минерални проучвания.

След завръщането на Donald Trump в Белия дом обаче САЩ се дистанцират от част от инициативите в подкрепа на Украйна в рамките на антарктическите срещи.

Първият „антарктически политически затворник“

Украинската делегация в Хирошима възнамерява да постави и въпроса за украинския морски биолог Леонид Пшеничнов, арестуван в окупирания Крим през миналата година.

Русия го обвинява в държавна измяна заради подкрепата му за разширяване на защитените морски зони в Южния океан, политика, която според Москва вреди на руските интереси в риболова на крил.

Украйна определя Пшеничнов като първия „антарктически политически затворник“.

„Това ни дава право на глас“

Днес, три десетилетия след създаването на базата „Вернадски“, украинските учени продължават работата си сред ледовете, пингвините и постоянната тревога за случващото се у дома.

Интернетът вече е по-стабилен благодарение на Starlink, но войната остава постоянно присъствие.

„Когато чуя лавина или пукането на ледник, мозъкът ми знае какво е това“, казва Ханчук. „Но тялото ми реагира така, сякаш чувам ракети над Киев.“

Въпреки всичко тя е убедена, че усилията си струват.

„Това ни дава право да имаме глас там“, казва тя. „А да седиш на една маса с останалите означава, че и твоето мнение има значение.“