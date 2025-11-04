Свят

11-годишно дете е ранено при стрелба в Брюксел

Разследващите са намерили около 15 гилзи на мястото на инцидента

4 ноември 2025, 13:58
11-годишно дете е ранено при стрелба в Брюксел
Източник: БТА

Е динайсетгодишно дете беше ранено снощи при стрелба в Брюксел, съобщи днес агенция Белга.

Върху детето, което е спало по време на инцидента, са паднали парчета стъкло от прозореца на дома му, в който са попаднали куршуми.

Детето е с леки наранявания и му е оказана медцинска помощ.

На място са пристигнали и полицейски специалисти, които да окажат психологическа подкрепа на детето и семейството му, пише Белга.

Инцидентът е станал малко след полунощ. На улицата са били произведени няколко изстрела, които са попаднали в сграда и няколко паркирани автомобила. Разследващите са намерили около 15 гилзи на мястото на инцидента.

По първоначални данни, след стрелбата двама заподозрени са избягали със скутери.

Прокуратурата е започнала разследване за опит за убийство, пише ДПА.

През последните месеци в Брюксел имаше поредица случаи на насилие с огнестрелно оръжие, свързани с трафика на наркотици, припомня агенцията.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
