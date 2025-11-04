11-годишно дете е ранено при стрелба в Брюксел

Е динайсетгодишно дете беше ранено снощи при стрелба в Брюксел, съобщи днес агенция Белга.
Върху детето, което е спало по време на инцидента, са паднали парчета стъкло от прозореца на дома му, в който са попаднали куршуми.
Детето е с леки наранявания и му е оказана медцинска помощ.
11-jarig kind raakt gewond bij schietpartij aan Lemmensplein door rondvliegend glas https://t.co/JUkjyOtSwS— BRUZZ (@BRUZZbe) November 4, 2025
На място са пристигнали и полицейски специалисти, които да окажат психологическа подкрепа на детето и семейството му, пише Белга.
Инцидентът е станал малко след полунощ. На улицата са били произведени няколко изстрела, които са попаднали в сграда и няколко паркирани автомобила. Разследващите са намерили около 15 гилзи на мястото на инцидента.
In the early hours of this morning, an 11-year-old sleeping in their own bed was injured by glass shards as a bullet passed through the window. https://t.co/y9dlLJFBRp— The Brussels Times (@BrusselsTimes) November 4, 2025
По първоначални данни, след стрелбата двама заподозрени са избягали със скутери.
Прокуратурата е започнала разследване за опит за убийство, пише ДПА.
През последните месеци в Брюксел имаше поредица случаи на насилие с огнестрелно оръжие, свързани с трафика на наркотици, припомня агенцията.