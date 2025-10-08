Стрелба в Брюксел: 4 души ранени, двама са в критично състояние

Ч етирима души бяха ранени при стрелба на булевард "Миди" в Брюксел снощи, на 7 октомври. Две от жертвите са откарани в болница в критично състояние, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.
Стрелбата е станала малко преди полунощ, съобщи тази сутрин полицейски говорител. Няколко патрула са изпратени своевременно на мястото, където полицията обособи троен периметър за сигурност. Прокуратурата е уведомена, а няколко заподозрени са арестувани, посочи той.
Службата за спешна помощ съобщи, че два мобилни екипа и три линейки са били изпратени на място, за да окажат помощ на жертвите.