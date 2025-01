10 години след атентата: Сатиричният вестник "Шарли Eбдо" е неразрушим

„Желанието да се смеем никога няма да изчезне“, казва Рис, редактор на „Шарли Ебдо“, в специалния брой, който ще бъде публикуван утре, десет години след джихадисткото нападение, при което в Париж загинаха 12 души, включително осем членове на редакцията, предаде Франс прес.

В този специален брой, с който АФП успя да се запознае днес, сатиричният вестник твърди, че е „неразрушим“, като на заглавието на първа страница е изобразен читател, седнал върху автомат, който с удоволствие чете този „исторически“ 32-страничен брой на „Шарли Ебдо“, включващ и четири страници с карикатури на Бога, изпратени от карикатуристи от цял свят.

French satirical newspaper Charlie Hebdo is set to publish a special God-mocking edition next week to mark 10 years since an attack on its offices by jihadist gunmen left eight staff members dead.



Linked jihadist attack on kosher market killed four. https://t.co/wLAhnpa4vL