„65“: Минимализъм в ерата на разточителството

П реди почти 6 години тогавашният шеф на студиото Warner Bros. Кевин Тсужихара се превърна в едно от най-критикуваните имена в света. Причината за това бяха безпардонно извършените промени по негово изрично настояване по филмите на Зак Снайдър „Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта“ и „Лигата на справедливостта“, както и по „Отряд самоубийци“ на Дейвид Ейър.

Човекът, който уби Батман и Супермен

Всяка от трите ленти излезе по кината в силно орязан вид заради нелепите разбирания на Тсужихара, че комерсиалният успех на даден филм изисква продължителност от два часа или по-малко. Те бяха опровергани, когато пълните режисьорски версии на първите два филма пожънаха много по-голям комерсиален и критически успех в сравнение с орязаните си версии в киносалона.

Оттогава насам тенденцията в съвременното кино се обърна към противоположната крайност до степен, в която повествованията в широко разпространяваните филми по кината са откровено разточителни. В наши дни е по-вероятно определена лента да страда от прекалена амбиция, отколкото да бъде излишно орязана, било то от самия режисьор, или от продуцент като гореспоменатия господин Тсужихара.

Най-новият филм по кината с Адам Драйвър в главната роля, „65“, е антидотът за модерния епичен блокбъстър с продължителност от 2 часа и половина или повече. В рамките на икономичното си времетраене от малко над 90 минути, лентата разказва трогателна лична история, без да се опитва да съгради цяла филмова вселена и да има претенции за излишна грандиозност.

Това е своеобразният отговор на желанието на Джеймс Камерън да се представи за визионер от калибъра на Джон Толкин с тричасовия „Аватар: Природата на водата“ и на лесно обяснимата склонност на Майкъл Б. Джордан към мелодрама и твърде продължителни диалогични сцени в „Крийд III“. „65“ е дело на режисьорите Скот Бек и Браян Уудс под вещото ръководство на майстора на комерсиалното кино Сам Рейми в капацитета на продуцент.

Лентата се числи към жанра на научната фантастика и сюжетът се развива в последните дни преди астероид да удари Земята и да сложи край на ерата на динозаврите. Именно тогава на планетата ни се оказва героят на Адам Драйвър, който е част от човешка цивилизация на друга планета, която е технологично по-развита от нашата дори в съвремието и активно изследва вселената.

Странната комбинация от праисторически времена и човек от бъдещето лесно улавя окото – още повече, когато в главната роля е талантлив и многократно доказал се актьор като Адам Драйвър. Но ако хората масово гледат лентата с идеята, че ще видят епичен блокбъстър с изграждане на нов фантастичен свят, много персонажи и екшън с динозаври в стил „Джурасик“, то ще останат разочаровани.

