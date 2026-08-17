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„Екстремен биохакинг“: Диетата на Миранда Кър шокира мрежата, диетолози предупреждават за рискове

43-годишният супермодел изключва хляб, яйца, ориз и дори спанак, но експертите са категорични - подобни крайни ограничения са нестандартни, трудни за поддържане и потенциално опасни

17 август 2026, 10:32
„Екстремен биохакинг“: Диетата на Миранда Кър шокира мрежата, диетолози предупреждават за рискове
Източник: Getty Images

М иранда Кър предизвика вълна от недоумение в социалните мрежи, след като разкри подробности за своя изключително строг хранителен режим в подкаста Let’s Be Honest на Кристин Кавалари. Дългият списък със забрани в менюто на 43-годишния модел подтикна нутриционисти и лекари да отправят публични предупреждения.

Потребителите в TikTok определиха диетата ѝ като „мъчителна“ и „абсолютно нереалистична за обикновения човек“, а специалистите по хранене посочиха, че подобни ограничения могат да доведат до хронична умора, хранителни дефицити и тревожност.

Какво включва и какво изключва менюто на Миранда Кър

Какво консумира:

  • Сок от нони и чай от лечебна ружа
  • Кокосово кисело мляко с местен мед и малки количества банан и манго
  • Кафе „без мухъл и олово“ с кокосово мляко и кленов сироп
  • Тиква, моркови и пащърнак (като основен източник на въглехидрати)
  • Хайвер, еленско, бизонско, агнешко и пуешко месо
  • Ограничено количество сьомга (поради опасения от живак)
  • Рожков (като заместител на шоколада)
  • Маслиново олио (само за дресинг), кокосово масло, масло от авокадо и говежда лой за готвене

Какво категорично отказва:

  • Яйца, млечни продукти и пшеница
  • Хляб и ориз
  • Растителни масла от семена (рапично, соево, слънчогледово)
  • Спанак и кейл
  • Суши (поради опасения от паразити)
  • Масово произведено месо

Реалността зад строгите ограничения

Диетологът София Дийл изразява опасения, че подобна диета създава критични липси на протеини, фибри, калций, желязо, B-витамини и омега-3 мастни киселини. Според нея колкото повече храни са „забранени“, толкова по-трудно става нормалното социално общуване, пътуването и храненето в ресторанти.

Лекарят по лайфстайл медицина д-р Идрийс Мугал определя подобни схеми като потенциално нездравословни:

„Това е пример защо известните личности не трябва да бъдат вашият източник на съвети за хранене. Здравословният режим не се определя от това колко храни изключвате или колко екзотично е месото ви“.

Диетолозите напомнят, че за жена в нейните 40 години запазването на мускулната маса, костната плътност и метаболитното здраве изисква адекватен прием на сложни въглехидрати и пълноценни протеини, а не сляпо елиминиране на цели хранителни групи.

Какво все пак може да се вземе като добър пример

Въпреки крайностите, експертите отбелязват и няколко положителни навика в рутината на Кър. Сред тях са фокусът върху необработени храни, консумацията на разнообразни чисти протеини и практиката да се яде преди сутрешното кафе, което помага за стабилизирането на кръвната захар и енергията през деня.

Източник: NYP    
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