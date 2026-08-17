„Екстремен биохакинг“: Диетата на Миранда Кър шокира мрежата, диетолози предупреждават за рискове

М иранда Кър предизвика вълна от недоумение в социалните мрежи, след като разкри подробности за своя изключително строг хранителен режим в подкаста Let’s Be Honest на Кристин Кавалари. Дългият списък със забрани в менюто на 43-годишния модел подтикна нутриционисти и лекари да отправят публични предупреждения.

Потребителите в TikTok определиха диетата ѝ като „мъчителна“ и „абсолютно нереалистична за обикновения човек“, а специалистите по хранене посочиха, че подобни ограничения могат да доведат до хронична умора, хранителни дефицити и тревожност.

Какво включва и какво изключва менюто на Миранда Кър

Какво консумира:

Сок от нони и чай от лечебна ружа

Кокосово кисело мляко с местен мед и малки количества банан и манго

Кафе „без мухъл и олово“ с кокосово мляко и кленов сироп

Тиква, моркови и пащърнак (като основен източник на въглехидрати)

Хайвер, еленско, бизонско, агнешко и пуешко месо

Ограничено количество сьомга (поради опасения от живак)

Рожков (като заместител на шоколада)

Маслиново олио (само за дресинг), кокосово масло, масло от авокадо и говежда лой за готвене

Какво категорично отказва:

Яйца, млечни продукти и пшеница

Хляб и ориз

Растителни масла от семена (рапично, соево, слънчогледово)

Спанак и кейл

Суши (поради опасения от паразити)

Масово произведено месо

Реалността зад строгите ограничения

Диетологът София Дийл изразява опасения, че подобна диета създава критични липси на протеини, фибри, калций, желязо, B-витамини и омега-3 мастни киселини. Според нея колкото повече храни са „забранени“, толкова по-трудно става нормалното социално общуване, пътуването и храненето в ресторанти.

Kerr, 43, laid out her eating habits on Kristin Cavallari's "Let's Be Honest" podcast, and dietitians who watched had concerns.



"Miranda genuinely seems to care about eating for her health, but her diet is very restrictive," said Sophia Deahl, who told The Post it's not one… pic.twitter.com/WbbEYTODYV — Thought Catalog (@ThoughtCatalog) August 15, 2026

Лекарят по лайфстайл медицина д-р Идрийс Мугал определя подобни схеми като потенциално нездравословни:

„Това е пример защо известните личности не трябва да бъдат вашият източник на съвети за хранене. Здравословният режим не се определя от това колко храни изключвате или колко екзотично е месото ви“.

Диетолозите напомнят, че за жена в нейните 40 години запазването на мускулната маса, костната плътност и метаболитното здраве изисква адекватен прием на сложни въглехидрати и пълноценни протеини, а не сляпо елиминиране на цели хранителни групи.

Какво все пак може да се вземе като добър пример

Въпреки крайностите, експертите отбелязват и няколко положителни навика в рутината на Кър. Сред тях са фокусът върху необработени храни, консумацията на разнообразни чисти протеини и практиката да се яде преди сутрешното кафе, което помага за стабилизирането на кръвната захар и енергията през деня.