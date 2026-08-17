„Екстремен биохакинг“: Диетата на Миранда Кър шокира мрежата, диетолози предупреждават за рискове

М иранда Кър предизвика вълна от недоумение в социалните мрежи, след като разкри подробности за своя изключително строг хранителен режим в подкаста Let’s Be Honest на Кристин Кавалари. Дългият списък със забрани в менюто на 43-годишния модел подтикна нутриционисти и лекари да отправят публични предупреждения.
Потребителите в TikTok определиха диетата ѝ като „мъчителна“ и „абсолютно нереалистична за обикновения човек“, а специалистите по хранене посочиха, че подобни ограничения могат да доведат до хронична умора, хранителни дефицити и тревожност.
Какво включва и какво изключва менюто на Миранда Кър
Какво консумира:
- Сок от нони и чай от лечебна ружа
- Кокосово кисело мляко с местен мед и малки количества банан и манго
- Кафе „без мухъл и олово“ с кокосово мляко и кленов сироп
- Тиква, моркови и пащърнак (като основен източник на въглехидрати)
- Хайвер, еленско, бизонско, агнешко и пуешко месо
- Ограничено количество сьомга (поради опасения от живак)
- Рожков (като заместител на шоколада)
- Маслиново олио (само за дресинг), кокосово масло, масло от авокадо и говежда лой за готвене
Какво категорично отказва:
- Яйца, млечни продукти и пшеница
- Хляб и ориз
- Растителни масла от семена (рапично, соево, слънчогледово)
- Спанак и кейл
- Суши (поради опасения от паразити)
- Масово произведено месо
Реалността зад строгите ограничения
Диетологът София Дийл изразява опасения, че подобна диета създава критични липси на протеини, фибри, калций, желязо, B-витамини и омега-3 мастни киселини. Според нея колкото повече храни са „забранени“, толкова по-трудно става нормалното социално общуване, пътуването и храненето в ресторанти.
Kerr, 43, laid out her eating habits on Kristin Cavallari's "Let's Be Honest" podcast, and dietitians who watched had concerns.— Thought Catalog (@ThoughtCatalog) August 15, 2026
"Miranda genuinely seems to care about eating for her health, but her diet is very restrictive," said Sophia Deahl, who told The Post it's not one… pic.twitter.com/WbbEYTODYV
Лекарят по лайфстайл медицина д-р Идрийс Мугал определя подобни схеми като потенциално нездравословни:
„Това е пример защо известните личности не трябва да бъдат вашият източник на съвети за хранене. Здравословният режим не се определя от това колко храни изключвате или колко екзотично е месото ви“.
Диетолозите напомнят, че за жена в нейните 40 години запазването на мускулната маса, костната плътност и метаболитното здраве изисква адекватен прием на сложни въглехидрати и пълноценни протеини, а не сляпо елиминиране на цели хранителни групи.
Какво все пак може да се вземе като добър пример
Въпреки крайностите, експертите отбелязват и няколко положителни навика в рутината на Кър. Сред тях са фокусът върху необработени храни, консумацията на разнообразни чисти протеини и практиката да се яде преди сутрешното кафе, което помага за стабилизирането на кръвната захар и енергията през деня.