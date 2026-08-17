Дъщерята на Синди Кроуфорд твърди, че е била обладана от духове като дете

М оделът и актриса Кая Гербер сподели необичайна страница от своето детство, разкривайки, че в миналото близките ѝ са вярвали, че е била обладана от зли духове. 24-годишната дъщеря на супермодела Синди Кроуфорд и бизнесмена Ранди Гербер направи това признание по време на гостуването си в предаването „The Mitch Churi Chat Show“, където разказа за дългогодишната си страст към паранормалните явления, пише HOLA!

Kaia Gerber Says She Had An Exorcism As A Child As She Was 'Possessed': ‘They Played Didgeridoo All Over Me'https://t.co/8bhbMP3mgp — ABP LIVE (@abplive) August 17, 2026

Гербер споделя, че през целия си живот се е чувствала сякаш е преследвана от невидими сили и твърди, че има естествена способност да привлича същества от други измерения. По думите ѝ това присъствие около нея винаги се е случвало по много непринуден начин.

Връзката ѝ с паранормалното била толкова силна, че майка ѝ Синди Кроуфорд изпитвала сериозни притеснения за безопасността ѝ. Когато през 2021 година Кая започнала снимки в сериала „American Horror Story: Double Feature“, супермоделът ѝ дала шишенце със светена вода, която да държи на снимачната площадка, за да я предпази от евентуално обсебване. Притесненията на Крофорд били породени от истории, които семейството слушало за Гербер още докато била съвсем малка.

Най-неочакваната част от разкритията на младата звезда бе свързана с твърдението, че като дете е претърпяла ритуал по екзорсизъм. На въпрос как точно е протекла процедурата, тя обясни, че ритуалът е бил извършен с помощта на диджериду — традиционен духов инструмент на коренното австралийско население. Гербер подчерта, че историята е напълно истинска, въпреки че спести подробности относно това кой точно е организирал ритуала.

Kaia Gerber Recalls Frightening 'Exorcism' Mom Cindy Crawford Gave Her as a Child: 'I’m All Healed' https://t.co/N9Jv9dgtnX pic.twitter.com/NIcCvDzwr3 — OK! Magazine USA (@OKMagazine) August 16, 2026

Интересът на Гербер към свръхестественото се припокрива и с кариерното ѝ развитие в жанра на ужасите. След участието си в поредиците на Райън Мърфи „Американска история на ужасите“ и спин-офа „Американски истории на ужасите“, нейният най-нов проект е трилърът „The Shards“ за телевизия FX, базиран на романа на Брет Ийстън Елис. Историята ни връща в Лос Анджелис през 1981 година и проследява група богати гимназисти, преследвани от сериен убиец.

Извън паранормалните теми, Кая Гербер все по-често говори открито за натиска в модната индустрия, борбата си с психичното здраве и проблемите с възприемането на собственото тяло. В интервю за списание Vogue тя сподели за постоянните сравнения с известната си майка и негативните коментари относно външния ѝ вид, като подчерта, че критичният тон и завръщането на модата към прекалено слабите фигури влияят изключително негативно върху младите хора.