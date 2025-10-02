България

Управителят на БНБ Димитър Радев: С еврото България не губи, а печели суверенитет

Управителят на БНБ за подготовката за еврото, първите впечатления от заседанията на ЕЦБ и как промяната ще се усети в ежедневието на хората

2 октомври 2025, 12:38
Управителят на БНБ Димитър Радев: С еврото България не губи, а печели суверенитет
Източник: Георги Димитров

Б ългария е на финалната права към членството си в еврозоната, а от 1 януари 2026 г. левът ще бъде заменен с еврото. Управителят на БНБ Димитър Радев разкри ключови детайли от подготовката, предизвикателствата и ползите за гражданите и бизнеса.

От централната банка подчертават, че:

  • Участието като наблюдател в ЕЦБ вече дава ценен опит преди официалното присъединяване;
  • България печели суверенитет, преминавайки от „следващи“ към „съвместно вземащи решения“;
  • Още от първия ден ще има достатъчно евро в обръщение;
  • За гражданите промяната ще се усети най-вече като удобство и сигурност.

Г-н Радев, вече присъствате като наблюдател в заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ. Какво Ви направи най-силно впечатление и как това ще помогне на България?

Това е много ценен опит за Българската народна банка. Отблизо виждам как функционира процесът на вземане на решения – задълбочено, аналитично и с визия за цялата европейска икономика. Темите обхващат всичко – от инфлацията и паричната политика до финансовата стабилност и платежните системи. Това участие е естествено продължение на процеса, който започнахме още преди години – изграждане на експертиза, институционална подготовка и култура. Така на 1 януари 2026 г. няма да започваме от нулата – ще бъдем готови и интегрирани.

Кое е най-голямото предизвикателство пред БНБ в тази подготовка?

Да осигурим пълна готовност в рамките на строг график. Това включва институционални промени, правна конвергенция, логистика, но и още нещо – доверие. Хората трябва да са убедени, че процесът е добре управляван и прозрачен.

Вече сме направили сериозни стъпки – правната рамка е приведена в съответствие, вторичното законодателство е прието, подготовката върви по план. Но мащабът на задачата остава голям и изисква постоянна дисциплина и координация.

А лично за Вас – кое е най-трудното в този преход?

Най-трудното е да осигуриш стабилност и предвидимост в среда на големи промени. Техническите задачи имат решения – въпрос са на организация и ресурси. По-голямото предизвикателство е доверието – обществото да знае, че процесът е контролиран и ясен.

В този контекст централната банка трябва да бъде котва на стабилност – чрез професионализъм, последователност и ясна комуникация.

Кои са критичните стъпки в момента?

Те са няколко и вървят по график:

• Правната конвергенция е напълно завършена;

• Евробанкнотите вече пристигат и се съхраняват в трезорите на БНБ;

• Сеченето на българските евромонети е в активна фаза;

• Интеграцията към европейските платежни системи е практически завършена – на етап тестове и симулации;

• Работим в постоянна координация с ЕЦБ и другите европейски институции.

Ще има ли достатъчно евро в обрaщение още от първия ден?

Да, това е ключов приоритет. Търговските банки ще бъдат предварително заредени, за да могат от първия ден да осигурят наличности за бизнеса и гражданите.

БНБ вече разполага с необходимите количества евробанкноти. Подготвяме и евромонетите. Работим и с „Български пощи“, за да стигнем до най-отдалечените райони. Няма да има проблеми с ликвидността.

В обществото има страхове, че България ще загуби паричния си суверенитет. Как отговаряте на това?

Не става дума за загуба, а за трансформация. При валутния борд ние следваме политиката на ЕЦБ, но без право на глас. С еврото ще седим на масата, където се вземат решенията.

България ще има своя представител в Управителния съвет на ЕЦБ – това е съвсем различно ниво на участие.

Как ще се промени ролята на БНБ след въвеждането на еврото?

Ще бъдем част от Евросистемата и ще участваме във формирането на общата парична политика. Но ще запазим и редица ключови национални функции – макропруденциална политика, надзор върху платежната инфраструктура, управление на международните резерви.

С други думи, ролята на БНБ няма да се стесни, а ще се разшири – от национална към европейска.

Готови ли сме за промяната в платежните системи?

Да. Интегрираме се към TARGET услугите на Евросистемата – TARGET2 и TIPS. Провеждаме тестове, симулации и обучения с банките и доставчиците на платежни услуги.

Целта е ясна – от 1 януари 2026 г. всичко да работи гладко, без прекъсване или затруднения за бизнеса и гражданите.

Има ли рискове за банковата стабилност след преминаване към еврото?

Не. Банковата система е стабилна – добре капитализирана, с висока ликвидност и устойчиви печалби.

Не бива да забравяме и нещо много важно – вече сме част от Банковия съюз. Най-големите банки са под директния надзор на ЕЦБ, а останалите – под този на БНБ, но в рамките на общия механизъм. Разполагаме с всички европейски инструменти за стабилност и защита.

Какво ще се промени в банковия надзор?

С присъединяването към Банковия съюз през 2020 г. вече поставихме най-големите банки под директния надзор на ЕЦБ. Това работи добре.

С еврото статутът ни ще бъде напълно уеднаквен с този на останалите централни банки в еврозоната. Ще имаме още по-силно участие в стратегическите решения на европейско равнище.

Какво научихте от опита на Хърватия, Словакия, Литва и другите, които вече минаха по този път?

Че подготовката трябва да е навременна, дисциплинирана и добре координирана. И че комуникацията с обществото е решаваща – трябва да има ясни послания, за да няма спекулации и недоразумения.

Ние прилагаме тези уроци. В някои области, особено техническите, сме дори по-напред, отколкото бяха други страни на същия етап. Най-важното е преходът да бъде успешен, предвидим и обществено подкрепен.

И един по-човешки въпрос – как българите ще усетят промяната в ежедневието си?

Най-осезаемото ще е удобството. Няма да има нужда от обмен на валута, ще се пътува и пазарува в цялата еврозона със същите пари.

Разбира се, винаги има притеснения, че цените може да се повишат. Но опитът на другите страни показва, че ако преходът е добре управляван и се следи стриктно за злоупотреби, ефектът е ограничен. Най-важното е прозрачността – например чрез обявяването на цените едновременно в левове и евро в преходния период.

А Вие лично как гледате на този исторически момент за България?

Това е проект, в който вложих целия си опит и експертиза, за да подпомогна колективното усилие. България прави стратегическа крачка напред – от периферията към ядрото на Европейския съюз.

Като централни банкери сме длъжни да гарантираме стабилност и предвидимост. Но като гражданин го виждам и като символ – България вече е част от сърцето на Европа.

Източник: БНБ    
Еврозона Приемане на еврото БНБ Димитър Радев Подготовка за еврото Монетен суверенитет Икономическа стабилност ЕЦБ
Последвайте ни
Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Опит за убийство в Москва: Отровен ли е Башар Асад?

Опит за убийство в Москва: Отровен ли е Башар Асад?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 8 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 5 часа
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 5 часа
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 8 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

3-годишно дете изчезна, откриха го на половин километър от дома му

3-годишно дете изчезна, откриха го на половин километър от дома му

България Преди 33 минути

Момиченцето е най-малкото от седем деца в семейството

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 33 минути

Ще бъде ли подведена естрадната легенда?

Жестока катастрофа в Луковитско, двама загинали

Жестока катастрофа в Луковитско, двама загинали

България Преди 53 минути

Движението се регулира на място от полиция

Електрозахранването в АЕЦ "Чернобил" е възстановено

Електрозахранването в АЕЦ "Чернобил" е възстановено

Свят Преди 55 минути

Според Киев удари с руски дронове са причинили прекъсването

.

Учени за първи път създадоха ембриони от ДНК на човешка кожа

Любопитно Преди 1 час

Техниката би могла да преодолее безплодието, дължащо се на старост или заболяване, като използва почти всяка клетка в тялото като отправна точка за живот

Италианска полиция иззе 21 фалшиви творби на Салвадор Дали

Италианска полиция иззе 21 фалшиви творби на Салвадор Дали

Свят Преди 1 час

„Виждаме значително присъствие на фалшификати на пазара, особено в съвременното изкуство“

Желязков в Копенхаген: България успешно пази европейските граници

Желязков в Копенхаген: България успешно пази европейските граници

България Преди 1 час

Премиерът акцентира специално върху усилията за противодействие на каналджиите

Захари Бахаров и Александра Лашкова с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”

Захари Бахаров и Александра Лашкова с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”

Любопитно Преди 1 час

Лентата тръгва по кината в цяла България на 17 октомври

Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България

Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България

България Преди 1 час

В пленарна зала започна и спор за това кой е допринесъл повече за отпадането на наблюдението над страната ни

Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал

Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал

Свят Преди 1 час

През 2023 г. в гората Шакахола, Малинди, бяха открити над 450 гроба на членове на забранените „Good News International Ministries“ на Макензи

.

Зов за помощ: Граничен полицай се нуждае спешно от средства за лечение

България Преди 1 час

Мариян е диагностициран с рак на кардия в областта между стомаха и хранопровода

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Свят Преди 1 час

Социолозите прогнозират, че предстоящите парламентарните избори ще бъдат спечелени от партията на милиардера Андрей Бабиш

20 години по-късно: Преразглеждат смъртта на журналиста Хънтър Томпсън

20 години по-късно: Преразглеждат смъртта на журналиста Хънтър Томпсън

Свят Преди 1 час

Томпсън почина на 67-годишна възраст в дома си в Уди Крийк, Колорадо – малко градче северно от Аспен, през февруари 2005 г.

Депутатите актуализираха бюджета заради водната криза в Плевен

Депутатите актуализираха бюджета заради водната криза в Плевен

България Преди 1 час

С измененията се променя списъкът на включените за община Плевен приоритетни проекти по Закона за държавния бюджет

Експерт: Как да изберем правилното олио за готвене

Експерт: Как да изберем правилното олио за готвене

Любопитно Преди 1 час

Не всички мазнини действат по един и същ начин в тялото – някои повишават холестерола, докато други помагат за неговото намаляване

Кола се вряза в хора пред синагога в Манчестър, убити и ранени

Кола се вряза в хора пред синагога в Манчестър, убити и ранени

Свят Преди 1 час

Заподозреният не е успял да влезе в сградата и е бил застрелян на място от въоръжена полиция

Всичко от днес

От мрежата

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Хванаха огромна есетра в Черно море, върнаха я

sinoptik.bg
1

Внимание! Зима в планината

sinoptik.bg

Какво се случва, ако правите това по 20 минути, 3 пъти седмично?

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

БФС обяви програмата за мачовете с Испания и Турция

Gong.bg

Щутгарт отвърна саркастично на шеф на Байерн за трансфера на Волтемаде в Нюкасъл

Gong.bg

Представители на пет министерства - на спешна среща заради лошото време

Nova.bg

Срина се системата за проверка на глоби в КАТ

Nova.bg