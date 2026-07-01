Гражданите ще могат да купуват държавни ценни книжа през електронна платформа

Физически лица ще могат да купуват държавни ценни книжа чрез електронна платформа. Това предвиждат приети на второ четене промени в Закона за държавния дълг.

Целта е гражданите да получат по-лесен достъп до държавни ценни книжа — инструмент, който досега беше значително по-достъпен за банки, институционални инвеститори и професионални участници на пазара.

Кога ще заработи платформата

Според приетите промени министърът на финансите ще може да емитира държавни ценни книжа, предназначени за инвеститори физически лица. Министерството на финансите трябва да създаде и поддържа информационна система за продажба на такива книжа.

Платформата обаче няма да заработи веднага. Предвидено е министърът на финансите да издаде наредба в срок до 6 месеца, а след това в срок до 9 месеца да бъде създадена информационната система. Така реалният срок за изграждане на платформата може да достигне до 15 месеца.

Ще има ли такси за гражданите

Една от важните промени е, че физическите лица няма да дължат такси и комисионни при първично придобиване на държавни ценни книжа. Тези разходи ще бъдат за сметка на държавния бюджет.

Първично придобиване означава покупка при първоначалното предлагане на книжата от държавата. Това се различава от вторичния пазар, на който вече издадени ценни книжа се купуват и продават между инвеститори.

Какво представляват държавните ценни книжа

Държавните ценни книжа са дългов инструмент. Чрез тях държавата заема средства от инвеститори и поема ангажимент да ги върне при определени условия.

За гражданите те могат да бъдат възприемани като алтернатива на банковите депозити, но не са депозит и носят различен тип риск.

Доходността зависи от условията на конкретната емисия, срока до падежа и пазарната среда. Ако инвеститорът държи книжата до падеж, основният въпрос е каква доходност е договорена при покупката. Ако реши да ги продаде по-рано, цената може да се различава от първоначалната.

Какво още предвиждат промените

С промените се предвижда още размерът на емитираните държавни ценни книжа за граждани да се включва в максималния размер на новия държавен дълг за съответната година, който се определя със закона за държавния бюджет.

Очаква се подробните правила за платформата, начина на покупка, минималните суми и техническите условия да бъдат уточнени с наредбата и с изграждането на информационната система.

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