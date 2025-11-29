Пари

Предлагат край на 10-те заплати при пенсиониране

В МВР получават бонусът е още по-щедър - 20 заплати

29 ноември 2025, 12:54
Предлагат край на 10-те заплати при пенсиониране
Източник: БГНЕС

П рез последните седмици се оформи много ясен консенсус, че свиването както на размера на държавната администрация, така и на работещите в част от другите публични институции е крайно необходимо. Премахването – или поне намаляването – на обезщетенията при освобождаване е важно условие пред успешното намаляване на работещите в публичната сфера, което да позволи нормализирането на публичните финанси, поне от гледна точка на разходите за персонал, предлагат икономистите от Института за пазарна икономика, пише Pariteni.bg.

Безспорно най-големият фокус в обсъждането на вече оттегления бюджет е съкращаването на разходите за персонал в публичната сфера, както от гледна точка на големия брой заети в нея, така и заради структурата на заплащането и високите бонуси.

Парадоксално, сред големите пречки пред свиването на държавната заетост се оказа неспособността на институции – най-видимо МВР –  да освободят служители заради големия дължим голям бонус при пенсиониране, до 20 заплати. Това означава, че опитите за съкращаване на щата, дори и само с работниците, които вземат и заплата, и пенсия, са възпиращо скъпи и е необходимо спешно да се търси изход, иначе реформата на заетостта в обществената сфера е изправена пред предизвестен финал, посочват от ИПИ.

Източник: Getty images/ iStock
  • Как се стигна до тук?

Член 106 (3) от Закона за държавния служител посочва, че при прекратяване на служебното правоотношение държавните служители получават обезщетение в размер до 10 месечни заплати, в зависимост от трудовия си стаж. В някои случаи – както е да речем в Закона за МВР (Чл.234) – бонусът при пенсиониране е дори по-щедър, като достига 20 заплати.

Ако допуснем, че утре държавата си постави за цел да свие числеността на работещите в публичния сектор с 10 хиляди души, предвид актуалния размер на заплатата в публичния сектор (средно брутно около 1,4 хил. евро), то цената на реформата би била най-малко 140 млн. евро – сигурна спирачка без подготовка и план. Ако трябва да се намали броят на наетите в публичната сфера с над 100 хил. души – реалният необходим размер – то еднократният разход би надхвърлил милиард и половина евро. Тази оценка обаче е консервативна, защото не взема предвид специалните правила (като тези в МВР), както и не отчита факта, че работещите в края на кариерата си в общия случай имат значително по-високи от средните заплати.

В страните от ЕС далеч няма унифицирана практика що се отнася до заплащането на работници в обществената сфера при пенсиониране или освобождаване. Дори обратното – анализите сочат, че точно в половината европейски държави такава практика отсъства, а там където я има, размерът на обезщетението е в пъти по-малък. С други думи, България поддържа една от най-щедрите системи за обезщетяване на пенсионираните работници в публичния сектор.

Това не би било проблем, ако се намирахме в ситуация на стабилни публични финанси, излишък и разширяваща се данъчна база, която да може да поддържа щедрост за държавните служители. Това би могло да служи дори като допълнителна кукичка за привличане на работници, които биха предпочели по-високото заплащане на частния сектор. Само че не сме в такава ситуация – нито фискът е в добро състояние, нито пък частният сектор плаща по-добре, за да е необходимо държавата да взема мерки, за да се конкурира с него, смятат икономистите.

Ако искаме успешна реформа на държавната заетост, този режим на обезщетения ще трябва да се промени. Дори и да се окаже неприемливо цялостното премахване на обезщетенията при пенсиониране, размерът им трябва да се намали драстично, до максимум 2-3. С оглед на раздутите разходи за персонал и острата нужда от намаляването им, най-доброто решение е практиката като цяло да се прекрати.

Това обаче решава проблема само в бъдеще – наетите днес в обществения сектор дори и след промяна ще трябва да бъдат освободени при настоящите правила. За да се преодолее този проблем, може да се създаде специализиран фонд, който да финансира намаляването на размера на публичната заетост – въпреки че такъв подход натоварва допълнително държавния бюджет сега, той просто изтегля по-рано плащания, които рано или късно ще трябва да бъдат направени, защото никой не работи вечно. Така обаче избягваме плащането на заплати на пенсионирани служители с години, допълват от ИПИ.

Източник: Pariteni.bg    
Съкращаване на администрацията Обезщетения при освобождаване Публични финанси Държавни служители Разходи за персонал Реформа на заетостта Институт за пазарна икономика МВР Бюджетни разходи Свиване на публичния сектор
Последвайте ни

По темата

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

"Диамант в небето", пилот и майка на две деца - историята на Сафие Адемоглу от село Менгишево

Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

433 Ерос - Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд

433 Ерос - Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

pariteni.bg
Сексуално поведение при кучетата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 16 часа
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 15 часа
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 15 часа
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 17 часа

Виц на деня

Питат мъж: – Как преживяваш буриите в брака? – Научих се да казвам: „Да, скъпа.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови цени на водата от 1 януари

Нови цени на водата от 1 януари

България Преди 13 минути

За повечето области се предлага поскъпване

Половината от населението на света е заразено с тази бактерия

Половината от населението на света е заразено с тази бактерия

Любопитно Преди 21 минути

Гастритът може да се прояви внезапно или да стане хроничен, като ранното разпознаване на симптомите е ключово за ефективно лечение и трайно облекчение

Пеевски: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари

Пеевски: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари

България Преди 48 минути

В противен случай ще го атакуваме в Съда, закани се лидерът на „ДПС-Ново начало”

<p>Премиерът разясни ситуацията с проливните дъждове в Благоевградско</p>

Желязков: В Благоевградско положението с проливните дъждове, разливи и наводнения е овладяно

Свят Преди 1 час

Премиерът отбеляза важността на превенцията и реакцията на институциите при справянето с природните стихии

ВМА с 6-а успешна чернодробна трансплантация за годината

ВМА с 6-а успешна чернодробна трансплантация за годината

България Преди 1 час

Донорът е 59-годишен мъж, а реципиентът – жена на 62 години

Шофьор с положителна проба за алкохол катастрофира, опитвайки се да избегне проверка

Шофьор с положителна проба за алкохол катастрофира, опитвайки се да избегне проверка

България Преди 2 часа

По време на случилото се няма пострадали

<p>Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната</p>

Румен Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната

България Преди 2 часа

Той добави, че депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента са недостойни да представляват българския народ

Пожар в Краснодар: Отломки от дронове удариха нефтозавод

Пожар в Краснодар: Отломки от дронове удариха нефтозавод

Свят Преди 2 часа

Част от техническото оборудване в обекта е повредено

Ужас в Индонезия: Броят на жертвите след бедствията се увеличи

Ужас в Индонезия: Броят на жертвите след бедствията се увеличи

Свят Преди 2 часа

Близо 3000 семейства, останали без дом, са били евакуирани в осигурени от държавата убежища

<p>Бойко Борисов:&nbsp;Силата не само на ГЕРБ, но и на другите партии са кметовете</p>

Старт на Националната академия на младежките структури на ГЕРБ

България Преди 3 часа

Младежките структури на партията от цялата страна ще дискутират теми, свързани с външната политика, еврозоната, финансите, правосъдието и туризма

<p>Бившата дясна ръка на Зеленски&nbsp;отива на фронтовата линия след оставката си</p>

Бившата дясна ръка на Зеленски, Андрий Ермак, отива на фронтовата линия след оставката си

Свят Преди 3 часа

Ермак подаде оставка след обиск на дома му, проведен от Националното бюро за борба с корупцията, като обяви намерението си да отиде на фронта

Сапунджиева от “Игри на волята”: Не успях да покажа това, на което съм способна! (ВИДЕО)

Сапунджиева от “Игри на волята”: Не успях да покажа това, на което съм способна! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

<p>Никулден без българска риба? Рибари алармират за аномалия</p>

Никулден без българска риба? Рибари алармират, че "тази година морето е празно"

България Преди 4 часа

Рибари от Ахтопол алармират за необичайно беден улов, а пазарите изобилстват с вносна риба

Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас

Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас

Свят Преди 4 часа

Офертите се удължават, а потребителите харчат повече онлайн

Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

Свят Преди 4 часа

Марулите в оранжериите са напълно унищожени

Арести в Хонконг: 11 задържани след смъртоносния пожар

Арести в Хонконг: 11 задържани след смъртоносния пожар

Свят Преди 4 часа

Огънят бързо обхвана седем от осемте 32-етажни блока в комплекса, които били покрити с бамбукови скелета и зелени мрежи, а също и с изолираща пяна за ремонтите

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg
1

Коледна украса с рога от елен

sinoptik.bg
1

Рядка орхидея цъфна в Ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg

Думите, които ще ни донесат късмет в събота – 29 ноември!

Edna.bg

Сапунджиева от “Игри на волята”: Чикагото трябва да спечели! (ВИДЕО)

Edna.bg

Историята на Новак Джокович, разказана от родителите му

Gong.bg

Голям скандал разтърси падока! Арестуваха бивш пилот от Формула 1

Gong.bg

Дъждовен уикенд с валежи в събота, възможно е да падне и сняг

Nova.bg

Родителите на тенис легендата Новак Джокович за пътя му към върха

Nova.bg