Платените здравни вноски няма да се отразяват автоматично за няколко дни

Временното прекъсване засяга електронното отразяване на платените вноски и може да създаде затруднения за хора, които тепърва възстановяват здравните си права.

З дравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразяват автоматично в електронните системи на НАП и НЗОК. За това предупреждава Националната здравноосигурителна каса.

Причината е техническо обновяване на системите на Националната агенция за приходите с цел повишаване на мрежовата сигурност. За този период НАП временно ще преустанови актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите.

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Проблем може да възникне най-вече за хора с прекъснати здравноосигурителни права, които сега плащат дължимите вноски, за да възстановят статуса си.

Ако на такъв човек между 26 и 31 август му предстои да ползва медицинска помощ, която НЗОК заплаща изцяло или частично, платените през този период вноски няма да се появят веднага в електронната система.

НЗОК препоръчва на хората в тази ситуация да внесат дължимото най-късно до 26 август, за да се избегнат затруднения при получаването на медицинска помощ.