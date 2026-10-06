Кендъл Дженър закри шоуто на Bottega Veneta, Джейкъб Елорди я подкрепи от първия ред

К ендъл Дженър закри ревюто за колекцията пролет/лято 2027 на модна къща Bottega Veneta в рамките на Седмицата на модата в Милано, докато нейното гадже, актьорът Джейкъб Елорди, наблюдаваше дефилето от първия ред, пише PEOPLE.

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30-годишният модел и риалити звезда излезе на подиума в събота, 26 септември. Тя заложи на драматична изцяло черна визия: драпирана асиметрична рокля с обемни акценти около корсажа и ханша. Моделът с дължина до пода се отличаваше с подчертани рамене и дълъг елемент, напомнящ шал, който се спускаше от едната страна. Визията бе допълнена от черни обувки с открити пръсти, а косата на Дженър бе стилизирана гладка, права и с път по средата.

Kendall Jenner Closes Out Bottega Veneta Show in Italy with Support from Boyfriend Jacob Elordi, Who Sat Front Row https://t.co/JyCQi67abz — PeopleStyle (@peoplestyle) September 27, 2026

Видеоклипове в социалните мрежи уловиха 29-годишния Елорди, който е официален посланик на Bottega Veneta, да следи внимателно шоуто от първия ред.

Звездата от хитовия сериал „Еуфория“ бе облечен с широк бежов панталон, светла риза, черни слънчеви очила и ежедневни обувки, съчетани с яркочервени чорапи за цветен акцент към иначе неутралния му тоалет. На други кадри, заснети преди събитието, той се появи с маслиненозелено яке и червен клъч.

Слуховете за романтична връзка между Дженър и Елорди се появиха за първи път през април 2026 г., след като двамата бяха засечени заедно на музикалния фестивал Coachella. Малко след това източник на списание PEOPLE разкри, че двамата всъщност се опознават лично от няколко месеца.

През май те бяха забелязани на почивка в Хавай, а по-късно се присъединиха към сестрата на Кендъл – Кайли Дженър, и нейния партньор Тимъти Шаламе за двойна среща в Лос Анджелис. По онова време близки до двойката споделиха, че двамата предпочитат да не бързат.

„Не се опитват да правят публично шоу от връзката си. Предпочитат да прекарват времето си заедно в по-уединена атмосфера“, обясни тогава вътрешен източник. „Искат да запазат нещата в тайна и да оставят отношенията им да се развият естествено. Кендъл обаче наистина има силни чувства към него.“, добави изочникът.

По-късно папараци ги заснеха заедно в Австралия – родината на Елорди, както и в Лондон.

През септември източник на PEOPLE потвърди, се двамата се допълват перфектно: „Енергиите им съвпадат напълно.“ Той добави още, че семейството на модела приема с радост новия ѝ партньор: „Близките ѝ го приеха топло и са наистина щастливи да видят Кендъл толкова доволна.“