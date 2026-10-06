Ню Йорк обяви извънредно бедствено положение

Г убернаторът на Ню Йорк Кати Хокул обяви извънредно бедствено положение в понеделник след скок в случаите на морбили в селските райони на Ню Йорк и съседните щати.

Хокул издаде изпълнителната заповед, за да позволи на щата да реагира бързо на епидемията от морбили и да даде възможност на здравните специалисти да ваксинират повече жители срещу високозаразното заболяване, пише The New York Post.

Към събота през тази година са потвърдени седем случая в град Ню Йорк и 101 случая в останалата част от щата. От средата на юли насам са избухнали цели 92 случая в селски общности с ниски нива на имунизация в 18 окръга.

Данните показват, че окръг Отсего в Централен Ню Йорк има най-много случаи на морбили от всеки друг окръг в щата - 20 инфекции от януари насам.

„След преглед на най-новите данни за случаите на морбили в Щата Ню Йорк обявявам извънредно бедствено положение, за да подсилим текущите ни усилия за справяне с това заболяване“, заяви Хокул в официално обръщение.

„Никой не трябва да се разболява тежко или да умира от болест, предотвратима с ваксина. Ето защо предприех стъпки за увеличаване на броя на здравните специалисти, които могат да ваксинират и да тестват. Тези извънредни мерки ще защитят жителите на Ню Йорк и ще подкрепят нашите партньори в общността, докато те работят неуморно за спиране разпространението на тази болест“, каза още тя.

Изпълнителната заповед конкретно ще разшири кръга от квалифицирани лица, които могат да прилагат ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (MMR), като към лекарите се добавят фелдшери, старши специалисти по спешна медицинска помощ, фармацевти и акушерки. На медицинските сестри също ще бъде позволено да назначават изследвания за морбили, заявиха представители на щата.

Щатът предоставя и епидемиологична подкрепа за разследване на случаите на морбили, проследяване на контактите и ускоряване на лабораторните изследвания.

Извънредното бедствено положение в Ню Йорк идва в момент, когато Пенсилвания преживява най-тежката епидемия от морбили от три десетилетия насам. Пенсилвания е регистрирала 1004 случая на морбили през тази година, включително 106 нови случая само през последната седмица.

Тазгодишната епидемия в щата Пенсилвания е най-тежката от 1991 г. насам и е взела общо пет жертви.

Високозаразният вирус се разпространява по въздушно-капков път, когато заразени хора кашлят, кихат или говорят, и може да инфектира неваксинирано лице до два часа след като болен човек напусне стаята или пространството.

Ранните симптоми включват температура, хрема, кашлица и червени, сълзящи очи, последвани от обрив. Ако страшният вирус прогресира, той може да доведе до пневмония, мозъчна инфекция и смърт.

Обрив от плоски червени петна по лицето, шията, торса, ръцете, краката и ходилата може да се появи също така три до пет дни след началото на симптомите.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) препоръчват две дози от ваксината MMR, първата се прилага на възраст между 12 и 15 месеца, а втората, между 4 и 6 години. Онези, които пътуват в страната или чужбина, трябва да планират да бъдат напълно ваксинирани срещу морбили поне две седмици преди заминаването.

„Оценявам бързите действия на губернатор Хокул за справяне с текущите случаи на морбили. Служителите на департамента работят в тясно сътрудничество с местните здравни служби и регионалните партньори за проследяване и ограничаване на настоящата епидемия от морбили“, добави в изявление д-р Джеймс Макдоналд, комисар по здравеопазването на щата Ню Йорк.

„Ваксината срещу морбили, паротит и рубеола е най-добрата защита - предпазва почти всички хора от заболяването, когато са получили препоръчителните дози“, каза Макдоналд.

Към четвъртък в цялата страна са регистрирани 3887 случая на морбили от началото на годината, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

Тревожният скок на случаите идва, след като данни на CDC разкриха, че едва 92.4% от децата в детските градини са получили ваксината MMR през учебната 2025–2026 г. Нивата на ваксинация са спаднали от 95.2% през учебната 2019–2020 г.

„Тревожното нарастване на случаите на морбили се дължи на намаляването на детските ваксинации, подклаждано от дезинформация, и това причинява извънредна ситуация в областта на общественото здраве“, заяви щатският сенатор Густаво Ривера.

„Подкрепям усилията на губернатор Хокул за разширяване на достъпа до ваксини и се присъединявам към нея в призива към всички жители на Ню Йорк да се ваксинират, за да се предотврати разпространението на болести като морбили и грип, които представляват по-голям риск за уязвимите групи от населението“, каза Ривера.