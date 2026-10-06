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Реални eCommerce казуси, AI и нови канали за продажби в програмата на eCA Conference 2026

На 15 октомври в София Тех Парк 13-ото издание на конференцията ще събере практическия опит на онлайн търговци, технологични компании и експерти под общата тема „Работещи решения“

6 октомври 2026, 12:09
Реални eCommerce казуси, AI и нови канали за продажби в програмата на eCA Conference 2026
Източник: eCA Conference 2026

О т мащабиране на онлайн бизнес в шест европейски пазара до AI автоматизация, нови канали за продажби и промените в европейското законодателство - eCA Conference 2026 поставя във фокус решенията, които движат онлайн търговията напред. На 15 октомври в София Тех Парк 13-ото издание на конференцията ще събере практическия опит на онлайн търговци, технологични компании и експерти под общата тема „Работещи решения“.

Какво стои зад успешното развитие на един онлайн магазин? Кои решения действително подобряват резултатите и как бизнесът да прецени кои нови технологии си заслужава да внедри?

Това са част от въпросите, на които програмата на eCA Conference 2026 ще търси отговор чрез реални бизнес казуси, конкретни примери и практически опит.

Съдържанието е организирано в две паралелни сцени - „Доказани практики“ и „Иновации в прогрес“. Първата проследява решения, които вече са приложени в реалния бизнес, а втората насочва вниманието към технологиите, възможностите и промените, които оформят бъдещето на eCommerce.

Източник: eCA Conference 2026
  • „Доказани практики“ - бизнесът зад резултатите

Как се преминава от стартирането на онлайн магазин към устойчив растеж? Каква е ролята на данните, логистиката, маркетинга и правилно подбраните партньори?

Сцената ще представи конкретни бизнес истории, в които онлайн търговци и доставчици на услуги споделят не само постигнатите резултати, но и решенията зад тях.

  • От клиентските данни до повторните покупки

Александър Ботев от theMarketer ще представи заедно с техния клиент Милена Спасова от Italiashop.bg как поведението на потребителите може да се превърне в основа за по-ефективна комуникация и повече повторни продажби.

Вера Иванова от Omnilinx и техният клиент Ясен Георгиев от Tavex ще покажат на практика как AI voicebot работи в реален бизнес процес - от първоначалното обаждане до обработката на клиентското запитване.

  • Растежът отвъд маркетинга

Светлозар Димитров от euShipments и Стоян Добрев от BelleBox ще споделят как се изгражда subscription eCommerce бранд и защо логистиката е стратегическа част от неговото развитие.

Ростислав Георгиев от Gloross и Цецка Караджова от Alchemista ще проследят пътя на един бранд от старта до следващите етапи на растеж, с акцент върху практически решения, технологична основа и развитие на клиентското преживяване.

Калоян Илиев от UWear и Мария Гулишева от MOGIC Digital ще покажат какво стои зад реализирането на най-силната Back To School онлайн кампания на бранда до момента.

  • Реални данни, AI и международно мащабиране

Геннадий Воробьов от Netpeak ще постави въпроса как AI да се превърне от поредния инструмент в работеща система за бизнеса, а не в самоцелна инвестиция в технологии.

Един от акцентите в програмата е казусът на Стоян Панайотов от Digital Expert, който ще представи практически уроци от мащабирането на eCommerce бранд от 30 000 евро до 1,4 млн. евро месечно в шест европейски пазара.

Сред лекторите на сцената е и Борислав Йорданов от InaEssentials, който ще сподели опита си от развитието на бранда на международни пазари с темата „27 държави, 3 континента: работещите решения зад растежа на InaEssentials през 2026“.

Източник: eCA Conference 2026
  • „Иновации в прогрес“ - какво променя eCommerce

Докато първата сцена разглежда вече приложени решения, „Иновации в прогрес“ поставя фокус върху възможностите и предизвикателствата, пред които онлайн търговците са изправени днес.

От AI и новите рекламни платформи до плащанията, потребителското доверие и европейските регулации - програмата ще разгледа промените, които бизнесът трябва да познава, за да взема информирани решения.

  • AI, автоматизация и нови възможности за продажби

Димитър Димитров от Stenik ще разгледа практическата страна на AI в eCommerce - отвъд популярните тенденции и с фокус върху реалната стойност за онлайн бизнеса.

Димитър Делчев, Microsoft Ads Lead Bulgaria в Aleph, ще насочи вниманието отвъд Google към възможностите на Microsoft Shopping, TikTok Shop, AI и развитието на новите канали за достигане до потребителите.

  • Плащания, доверие и правила в онлайн търговията

Защо направената поръчка не винаги означава реализирана продажба? Антон Христов от Банка ДСК и Николай Маринов от Кибрит.бг ще разгледат как предварителното плащане влияе върху основните eCommerce показатели.

Мартин Пенчев от Craft Policy ще представи новите европейски правила срещу манипулативните продажбени практики и връзката им с изграждането на потребителско доверие.

Кристина Павлова от Pavlova Consult ще продължи регулаторната линия с темата „From Click to Compliance: Новите правила, които променят eCommerce през 2026 г.“, поставяйки акцент върху променящите се изисквания към онлайн бизнеса.

  • Инфлуенсър маркетинг, достъпност и нови възможности за развитие

Радостина Христова от Radostna Agency ще разгледа една от актуалните теми за онлайн брандовете - за какво реално плаща бизнесът при партньорствата с инфлуенсъри и как да оценява получената стойност.

Калина Бонева от Access Drum ще представи темата за дигиталната достъпност през конкретно потребителско преживяване: „Дванайсет пъти извадих картата и нито веднъж не завърших поръчката“. Лекцията ще покаже къде и защо се прекъсва пътят на незрящия клиент в checkout-а и как недостъпните елементи могат да останат невидими за бизнеса, но да доведат до загубен клиент.

Поглед към възможностите за развитие на иновациите ще даде и д-р Цветелина Йоргова от ГИС-ТрансферЦентър с темата „От идеята до пазара: възможности за финансиране чрез Европейския съвет за иновации (EIC)“.

  • Разговорите продължават и извън сцените

eCA Conference 2026 не се изчерпва с лекционната програма. Форматът е създаден така, че участниците да имат възможност да продължат разговорите, да обменят опит и да открият нови партньорства през целия ден.

В Expo зоната ще бъдат представени компании, предлагащи решения и услуги за онлайн търговията, докато Pop-Up форматът ще даде възможност на посетителите да се срещнат с реални продуктови брандове. Networking зоната ще осигури пространство за разговори между онлайн търговци, специалисти, технологични компании и представители на бизнеса.

„При подбора на темите търсихме не просто какво е актуално, а какво има стойност за бизнеса. Затова събираме опита на компании, които могат да покажат как са стигнали до конкретен резултат, с поглед към технологиите и промените, които отварят нови възможности пред онлайн търговията“, коментира д-р Никола Илчев, основател на eCommerce Academy и организатор на събитието.

eCA Conference | „Работещи решения“ ще се проведе на 15 октомври 2026 г. в София Тех Парк, форум „Джон Атанасов“.

Актуалната програма, информация за лекторите и възможностите за участие са достъпни на: conference.ecommercebg.com 

Източник: eCA Conference    
онлайн търговия eCommerce AI автоматизация мащабиране на бизнес иновации в търговията европейско законодателство
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