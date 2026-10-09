Декларация „живот“: Кой и до кога трябва да я подаде, за да не спре пенсията му

Пенсионерите, които получават българска пенсия, но живеят извън Европейския съюз, трябва да подадат декларация за продължаване на изплащането ѝ между 1 ноември и 31 декември 2026 г. Само така пенсията им ще продължи да се изплаща и през 2027 г., съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Кого засяга

Задължението важи за хората с българска пенсия, които живеят в държава извън ЕС, с която България няма приложим международен договор за социална сигурност.

НОИ с информация за пенсиите

Документът е известен като „декларация живот“ и се подава веднъж годишно – между 1 ноември и 31 декември на всяка календарна година.

Как се заверява

В същия период пенсионерът трябва да се яви лично пред консулска служба или друг официален компетентен орган в държавата, в която живее, за да завери декларацията.

Как се подава

Заверената декларация се адресира до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Тя може да бъде подадена:

лично или чрез упълномощено лице;

в оригинал по пощата;

по електронен път чрез Услуга 52 „Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България“ в Единния портал за електронни услуги на НОИ, с КЕП или ПИК на НОИ.

Формуляри на шест езика

На сайта на НОИ има двуезични формуляри на декларацията на английски, испански, френски, немски, италиански и турски език. Те могат да бъдат изтеглени от рубрика „Формуляри“, раздел „Формуляри на декларации за изплащане на българска пенсия – за държави, за които не се прилагат регламенти и международни договори“.