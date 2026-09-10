Онлайн договорите стават по-лесни за отказване: Нови правила за търговците

П арламентът прие на второ четене промени в Закона за защита на потребителите, които въвеждат нови правила при договорите, сключвани от разстояние. Част от тях засягат онлайн договорите като цяло, а друга част е насочена конкретно към финансовите услуги, предоставяни от разстояние.

Една от най-практичните промени е свързана с отказа от договор. Когато договор от разстояние е сключен чрез онлайн интерфейс и потребителят има законово право да се откаже от него, търговецът ще трябва да предостави специална функция за това.

Функцията трябва да бъде лесно откриваема и постоянно достъпна през целия срок, в който може да бъде упражнено правото на отказ. Законът допуска тя да бъде обозначена с думите „откажете се от договора тук“ или с друга недвусмислена формулировка.

По-лесен отказ от онлайн кредит, застраховка или друга финансова услуга

След като потребителят активира функцията, трябва да може да изпрати онлайн изявление за отказ, а търговецът да потвърди получаването му.

При договорите за финансови услуги от разстояние срокът за отказ е 14 дни. Потребителят не е длъжен да посочва причина и не дължи неустойка или обезщетение. Ако до отказа вече е предоставена част от услугата, се заплаща само стойността на действително предоставеното.

При финансовите услуги ще може да поискате човек

Отделни и по-подробни правила се въвеждат за договорите за финансови услуги, сключвани от разстояние.

Преди потребителят да бъде обвързан с такъв договор, търговецът трябва да му предостави информация за самата услуга, цената и допълнителните разходи, срока на договора, условията за прекратяване и правото на отказ, когато такова съществува.

Предвиждат се и безплатни разяснения, които да позволят на клиента да прецени дали предлаганият договор отговаря на неговите нужди и финансово положение.

Когато търговецът използва онлайн средство за комуникация, потребителят има право да поиска човешка намеса преди сключването на договора и, когато е приложимо, след това. Разясненията трябва да бъдат дадени на същия език, на който е предоставена преддоговорната информация.

Търговецът носи и тежестта да докаже, че задължителните разяснения са били предоставени.

Сайтът не може да ви „бута“ към определен избор

Законът поставя конкретни ограничения и върху начина, по който са направени онлайн интерфейсите за финансови услуги.

Забранява се те да бъдат проектирани, организирани или управлявани по начин, който заблуждава или манипулира потребителя или съществено му пречи да вземе свободно и информирано решение.

Посочени са и конкретни практики. Търговецът няма да може:

да откроява визуално един от възможните избори повече от останалите в момента, когато клиентът трябва да вземе решение;

многократно да подканва потребителя да направи избор, след като той вече е направен, включително чрез изскачащи прозорци;

да направи отказа от услугата по-труден от абонирането за нея.

Това означава, че защитата не остава само като обща забрана за манипулация. В закона са записани конкретни начини, по които дизайнът на сайта или приложението не трябва да влияе върху решението на клиента.

КЗП ще може да разпорежда преустановяване на нарушения

Когато на онлайн мястото за търговия липсва информация за условията за плащане и доставка или за правото на отказ, или тя е невярна или непълна, председателят на Комисията за защита на потребителите ще може да издаде заповед за преустановяване на нарушението.

Това е предвидено и когато длъжностно лице на КЗП не успее да се свърже с търговеца чрез посочените от него средства за комуникация повече от три пъти в рамките на 10 работни дни.

Какво още трябва да знаете преди финансов договор

Преддоговорната информация трябва да включва и данни за всички комисиони, такси и други разходи, които потребителят трябва да плати.

Когато точната цена не може да бъде определена предварително, трябва да бъде обяснен начинът, по който тя се изчислява.

При финансови услуги, свързани със специфични рискове или с цена, зависеща от движенията на финансовите пазари, потребителят трябва да бъде предупреден и че предишните резултати не са гаранция за бъдещи резултати.

Улесняват отказа от сключвани от разстояние договори за финансови услуги

Законът предвижда информация и за възможностите за извънсъдебно решаване на спорове и за гаранционни или други механизми за обезщетяване, когато такива съществуват.

По-строги правила и за „зелените“ твърдения

Друга група промени засяга нелоялните търговски практики, свързани с екологичните характеристики на стоките и услугите.

Забраняват се общи твърдения за екологосъобразност, когато търговецът не може да докаже признати отлични екологични показатели, които да оправдават подобно твърдение.

Ограничават се и твърденията за бъдещи екологични резултати, когато зад тях няма ясни, обективни, публично достъпни и проверими ангажименти и цели.

Търговецът няма да може да представя като специално предимство на даден продукт и характеристика, която всъщност е задължителна по закон за всички продукти от съответната категория.

В закона са включени и правила при сравняване на продукти по показатели за устойчивост. Когато търговецът предлага такава услуга за сравнение, той трябва да предоставя информация за метода, използваните продукти и доставчици и мерките за поддържане на информацията актуална.

Готвят нов Закон за потребителския кредит

Кога започват да действат новите правила

Тук има разлика между отделните промени.

Законът предвижда като общо правило той да влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. Това важи и за новата функция за онлайн отказ и за правилата за финансовите услуги от разстояние.

За част от разпоредбите обаче е определена отделна дата. Сред тях са текстовете за новите определения и забранените нелоялни практики, свързани с екологичните твърдения, които влизат в сила от 27 септември 2026 г.