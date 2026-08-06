НОИ започва утре изплащането на пенсиите за август

И зплащането на пенсиите за август започва утре, 7 август, напомнят от Националния осигурителен институт.

Пенсионерите, които получават средствата си чрез пощенските станции, ще могат да ги вземат от 7 до 20 август. Плащанията ще се извършват по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

Обявиха кога започва изплащането на пенсиите през август

За хората, които получават пенсиите си по банков път, сумите ще бъдат преведени по сметките им утре.

На 4 август НОИ изплати обезщетенията за юли за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 17 август.

Информацията за всички плащания на НОИ към пенсионерите и осигурените лица се публикува всеки месец в рубриката „Календар на плащанията“ на сайта на института.