Еврото поевтинява леко спрямо долара

Е врото отбеляза незначителен спад спрямо долара по време на сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски финансови сайтове. Общата европейска валута се търгува на ниво от 1,1559 долара, което представлява понижение от 0,03 на сто.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс от 1,1561 долара (четвъртък: 1,1533 долара). Доларът се обменя за 0,8670 евро (четвъртък: 0,8701 евро).

Американският долар като цяло отслабна в понеделник на валутните пазари, след като признаци, че федералните агенции на САЩ може скоро да възобновят работата си, повишиха доверието на инвеститорите след поредица от слаби икономически данни, предава Ройтерс.

Доларовият индекс, който проследява движението на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, спадна с 0,1 на сто до 99,643 пункта, след като Сенатът на САЩ одобри временна мярка за финансиране на правителството до януари.

"Това е точно навреме", заяви Тони Сикамор, пазарен анализатор в Ай Джи (IG) в Сидни. "Спадът в долара, който видяхме в края на миналата седмица, вероятно продължава и сега".

Еврото се стабилизира, но все още е с ниски стойности

В петък индексът на потребителското доверие на Университета на Мичиган се понижи до най-ниското си равнище от почти 40 месеца, близо до историческия си минимум, тъй като продължаващото спиране на работата на правителството се превърна в най-дългото в историята на страната.

"Данните за потребителското доверие бяха шокиращи и ясно доказаха, че спирането засяга домакинствата. Перспективата за негов край определено облекчава нанесените щети", допълни Сикамор.

good morning dealers #jpy down supports majors at the time. Eur/usd stilll short 7.5 lots at the average 1.1535. Enjoy your day & coffee! pic.twitter.com/j1cx401RmJ — walter vannelli #FX (@waltervannelli) November 10, 2025

На платформата за прогнози "Полимаркет" (Polymarket) вероятността за прекратяване на блокадата преди 15 ноември се увеличи до 92 процента.

Спрямо йената доларът се повиши с 0,2 на сто до 153,80 йени, след като японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че ще работи за определяне на нова многогодишна фискална цел, която да позволи по-гъвкави разходи - ход, възприет от пазарите като сигнал за отслабване на ангажимента на страната към фискална консолидация.

Еврото падна под прага от 1,23 долара

В публикуваното по-рано днес обобщение на мненията на "Банк ъв Джапан" (Bank of Japan) се казва, че "мъглата около икономическите перспективи на Япония започва да се разсейва в сравнение с юли".

Инвеститорите продължават да оценяват ефектите от икономическите политики на президента Доналд Тръмп, които по-рано през годината стимулираха растежа на производството преди крайния срок за въвеждане на мита върху чуждестранния внос.

Според данни от уикенда потребителските цени в Китай са нараснали по-бързо от очакваното, докато износът е отбелязал най-големия спад от февруари насам.

"Очакваме ново забавяне на икономическия растеж в Азия, след като ефектът от предсрочното изтегляне на износа вече е отшумял", коментира Ерик Робъртсен, глобален директор по проучвания и главен стратег в "Стандард Чартърд Банк" (Standard Chartered Bank).

"А с приключването на цикъла на понижаване на лихвите в региона, очакваме притокът към местните активи да се забави", добавя той.