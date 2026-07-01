Жегата събуди опасни „месоядни бактерии“, които унищожават плътта

Морските дарове като стридите са особено опасни за консумация, тъй като могат да съдържат месоядни бактерии

П рез последните години смъртните случаи, свързани с месоядната бактерия Vibrio vulnificus и стрептококите от група А, са нараснали в САЩ, Европа и Азия. Затоплянето на моретата позволи на Vibrio да се разпространи от Балтийско море към части от Северно море и Средиземно море.

Наричането им „месоядни бактерии“ технически не е точно, но прозвището помага да се опише какво правят: те унищожават тъканите толкова бързо, че се налага ампутация на крайници в рамките на часове.

Популярният термин всъщност обединява няколко бактериални вида, способни да причинят некротизиращ фасциит – прогресивна смърт на мускулна и кожна тъкан. Двата най-внимателно наблюдавани вида днес са Vibrio vulnificus (морски организъм) и Streptococcus pyogenes от група А (който се предава между хората), пише euronews.

Vibrio живее в топли, бракични води (където реките се вливат в морето) и достига до хората по два начина: чрез контакт между отворена рана и замърсена вода или, което е по-вероятно, чрез консумация на сурови морски дарове, особено стриди или скариди.

При здрави хора инфекцията обикновено причинява само стомашно-чревни симптоми. Проблемът възниква при уязвимите групи: пациенти с чернодробни заболявания, хора с отслабена имунна система, диабетици или възрастни хора. В техния случай бактерията може да предизвика сепсис и некроза за броени часове. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC), един на всеки петима пациенти с тежка инфекция умира в рамките на няколко дни.

Streptococcus pyogenes има различна биология. Той се разпространява по респираторен път или чрез кожни рани, а не чрез морска вода. В най-опасната си форма причинява стрептококов синдром на токсичен шок (STSS), чийто процент на смъртност е около 30%.

Въпреки че е известен от десетилетия и реагира добре на антибиотици като пеницилин или амоксицилин, броят на тежките случаи е нараснал поразително през последните години. Двете бактерии споделят едно и също прозвище, но начините им на предаване и рисковите им профили са различни.

Последните огнища: от Флорида до Япония през Средиземноморието

Последните данни за Vibrio vulnificus в Съединените щати са най-добре документираните в света. От 1988 г. насам в страната са регистрирани повече от 2600 инфекции и над 700 смъртни случая, свързани с тази бактерия.

Случаите са концентрирани по южното крайбрежие, особено във Флорида и Луизиана, където климатичните условия са идеални за нейното размножаване. През 2024 г. ураганът Хелен, който връхлетя през септември, причини крайбрежни наводнения, които доведоха до скок на инфекциите: Флорида съобщи за 82 случая и 19 смъртни случая – рекордни цифри според щатските власти. Общият брой на смъртните случаи през същата година, свързани с Vibrio във Флорида, достигна 89, според Министерството на здравеопазването на щата.

2025 г. не беше по-добра. До август Флорида беше регистрирала 13 случая и 4 смъртни случая, докато Луизиана, където средната историческа стойност рядко надхвърляше един смъртен случай на година, съобщи за 17 хоспитализирани случая и още 4 смъртни случая, което е 400% увеличение на смъртността в сравнение с предходни години.

Най-скорошният случай стана на 21 юли 2025 г., когато 77-годишен мъж почина в Бей Сейнт Луис, Мисисипи, след като се инфектира през драскотина на крака си, докато работеше по ремарке за лодка. Общо осем души починаха от тази бактерия в САЩ само през първите няколко месеца на същата година.

В Азия фокусът на загриженост беше различен. В Япония случаите на стрептококов синдром на токсичен шок, причинен от Streptococcus pyogenes, достигнаха 941 през 2023 г. – рекордно висок брой за времето си. През 2024 г. тази цифра беше надмината само за шест месеца: Националният институт по инфекциозни болести на Япония потвърди 977 инфекции, преди годината да е преполовена, като бяха регистрирани 77 смъртни случая. От 1992 г. насам страната регистрираше между 100 и 200 случая на това заболяване годишно, което прави последните данни особено поразителни.

Европа от своя страна се сблъсква с проблема откъм морската му страна. Между 2014 г. и 2017 г. средногодишният брой на инфекциите с Vibrio на континента беше 126. През 2018 г. едно изключително горещо лято утрои тази цифра до 445 случая, главно в балтийските страни: Норвегия, Швеция, Дания, Финландия, Полша и Естония.

През юни 2026 г., с настъпването на лятото, започна и сезонът, който Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) вече беше определил като високорисков.

Испания не започва от нулата: Галисия е регистрирала три значими огнища, причинени от видове от рода Vibrio, през последните две десетилетия: 64 души бяха засегнати през 1999 г. след ядене на стриди, 80 през 2004 г. и почти 100 през 2012 г. след консумация на развалени скариди. В случая на Испания всички те бяха инфекции, свързани с ядене на морски дарове.

Жегата като съюзник: заплаха, която расте с повишаването на температурите

Най-важният въпрос е не просто колко хора са починали, а защо числата продължават да растат. Отговорът се крие в голяма степен в температурата на водата. Бактериите от рода Vibrio процъфтяват между 20°C и 35°C във води с умерена соленост.

Тези условия, някога ограничени до тропическите и субтропическите крайбрежия, сега се разпростират всяко лято до географски ширини, които преди тридесет години бяха твърде студени за този микроорганизъм. Ян Карло Семенза, епидемиолог в университета Умео в Швеция, е документирал тази пряка корелация: колкото по-висока е температурата на морската повърхност, толкова повече инфекции има.

Европейската агенция за околна среда изчислява, че температурата на морската повърхност в Европа се е повишила между четири и седем пъти по-бързо от средното за световния океан. Средиземно море, разглеждано от научната общност като един от регионите, най-уязвими към глобалното затопляне, е особено предразположено. И то не само заради температурата: свиването на водните басейни поради жегата концентрира бактериалната плътност в оставащия обем, увеличавайки риска от излагане.

През юли 2024 г. Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) публикува цялостна оценка на риска от тези бактерии и беше недвусмислен: очаква се разпространението им в морските дарове да се увеличи, както в Европа, така и в световен мащаб, като следствие от климатичните промени.

Тази прогноза включва географското разпространение на бактериите до крайбрежни райони, където в момента те почти не се засичат. ECDC от своя страна разработи система за наблюдение, базирана на сателитни данни за температурата на морето и солеността, която генерира карти на риска в реално време, за да насочва националните предупреждения. Очаква се настоящите горещи точки да бъдат Черно море, Северно море и най-вече Балтийско море.

Въздействието не е само върху здравето. Хатим Азнаг, анализатор по климатичните действия и енергийната устойчивост в Съюза за Средиземноморието, го обобщава точно: „Бактериите не са самата история; те са пратениците. Историята е за едно море, извадено от баланс от жегата и замърсяването“. Затворен плаж в пиковия сезон означава незабавни икономически загуби за хотели, ресторанти и туроператори.

Средиземноморието е най-посещаваният ваканционен регион в света, което засилва въздействието на всяко здравно предупреждение. В световен мащаб инфекциите с Vibrio са нараснали с повече от 84% от началото на XXI в. насам, според обобщени данни. Ако тенденцията не се промени, това, което в момента е сезонен, спорадичен риск, може да се превърне в структурен проблем за общественото здраве в средносрочен план.