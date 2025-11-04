Кристалина Георгиева: Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България

„Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България. Страната ще седне на масата за взимане на важни решения”. Това каза управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в изказването си на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната”.

„България на прага на еврозоната“: Конференция на високо равнище за приемането на еврото

Събитието е организирано от Министерството на финансите и Българската народна банка и се провежда в резиденция „Бояна”. Форумът е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г..

Георгиева предупреди, че след 1 януари 2026 г. страната ни ще бъде изправена и пред краткосрочни и средносрочни предизвикателства.

„Икономиката малко прегрява. Населението ни намалява, „изтичането на мозъци” продължава да ни удря. Как да се справяме? Отговорът на този въпрос е само един - с отговорни политики, насочени към защита на икономиката и повишаване производителносттта на частния сектор”, заяви Георгиева, цитирана от NOVA.

Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

Според нея на страната ни ще бъде нужна строга фискална политика и поддържане на макроикономическите показатели в стабилно състояние.

„Еврото ще помогне, но само по себе си, то не гарантира по-висок стандарт на живот. Трябва да е обединено с добри политики”, каза още управляващият директор на МВФ.