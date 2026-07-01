България

Газът поскъпва с 5,84% от 1 юли, КЕВР решава и за цените на тока и парното

Регулаторът утвърди цена от 37,70 евро за мегаватчас, а днес се очаква окончателното решение за сметките на домакинствата

1 юли 2026, 06:48
Газът поскъпва с 5,84% от 1 юли, КЕВР решава и за цените на тока и парното
Източник: iStock photos/Getty images

„Булгаргаз“ ЕАД ще продава през юли природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, с 5,84 на сто по-скъпо спрямо юни. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цената на природния газ за текущия месец в размер на 37,70 евро за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. 

Очаква се днес КЕВР да вземе окончателно решение за цената на електроенергията за битовите потребители, както и за парното и топлата вода. Енергийният регулатор предлага цената на електроенергията за бита да поскъпне средно с 3 на сто от 1 юли, а на топлинната енергия - средно с 4,58 процента.

КЕВР предлага поскъпване на тока и топлата вода от юли

Предложенията на работната група на енергийния регулатор са за периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г. за среднопретеглено изменение от 2,99 на общите цени на електрическата енергия за крайните битови потребители. Поскъпването за всяко дружество е както следва: „Електрохолд Продажби“ ЕАД - 3,11 на сто, „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД - 3,24 процента, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД - 2,38 на сто, „ЕСП Златни Пясъци“ ООД - 5,80 процента. 

По отношение на цените на топлинната енергия за битови клиенти, за периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г. Комисията предлага среднопретеглено изменение от 4,58 процента. За сравнение в ценовите си заявления от 31 март т.г. поисканото от дружествата средно увеличение беше в размер на 30,65 на сто.

За отделните топлофикационни дружества предлаганото от КЕВР изменение от 1 юли т.г. е както следва: за "Топлофикация София" EАД - ръст на действащата цена с 5,50 на сто при поискано от дружеството увеличение от 29 процента, за "ЕВН България Топлофикация" ЕАД - поскъпване с 3,70 на сто при поискано от дружеството увеличение от 12,69 на сто, за "Топлофикация Плевен" ЕАД - изменение на действащата цена с 5,54 на сто при поискано от дружеството увеличение от 11,27 процента, за "Топлофикация Бургас" ЕАД - изменение на действащата цена с 3,66 процента при поискано от дружеството увеличение от 17,28 процента. 

КЕВР предлага поскъпване на природния газ през юли, ето с колко

За "Топлофикация Враца" ЕАД КЕВР предлага поскъпване с 3,59 на сто при поискано от дружеството увеличение от 49,42 на сто, за "Топлофикация ВТ" АД - повишение на действащата цена с 4,99 на сто при поискано от дружеството увеличение  от 26,02 на сто, за "Топлофикация Разград" ЕАД - повишение на действащата цена с 4,98 процента при поискано от дружеството увеличение от 15,35 на сто, за "Юлико-Евротрейд" ЕООД - повишение на действащата цена с 3,39 на сто при поискано от дружеството увеличение от 64,61 процента.

За "Топлофикация Русе" АД се предлага повишение на действащата цена с 5 на сто при поискано от дружеството увеличение от 69,05 процента, за "Топлофикация Перник" ЕАД - повишение на действащата цена с 4,23 на сто при поискано от дружеството увеличение от 29,68 процента, за "Топлофикация Сливен" ЕАД - повишение на действащата цена с 5,18 на сто при поискано от дружеството увеличение от 33,37 процента, за "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - повишение на действащата цена с 5,19 на сто при поискано от дружеството увеличение от 10,05 процента.

Източник: БТА, Камелия Цветанова    
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