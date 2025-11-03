Звездите на Хелоуин - кои костюми наистина шокираха тази година?

Хайди Клум, кралицата на Хелоуин костюмите, беше домакин на своята 24-та звездна Хелоуин вечеря, облечена като никоя друга освен Медуза. Гостите ѝ не останаха много по-назад и също показаха впечатляващи визии.

Т ази седмица известни личности се потопиха в духа на Хелоуин, разкривайки своите оригинални – и често високобюджетни – костюми.

Някои звезди, като модела Хайди Клум, са известни именно с това, че са домакини на известни Хелоуин партита, като снимките често стават вирусни на следващия ден. Вска година почитателите на Клум и на празника тръпнат в очакване с какъв костюм ще се пови тази година бившият модел.

Годишното парти на Клум в Ню Йорк винаги включва звезден списък с гости и показва костюми, които тя планира месеци предварително,

като тази година не е изключение.

Съдията от „Америка търси талант“ е почитана заради своите спиращи дъха Хелоуин костюми всяка година, от Джесика Рабит през 2015 г. до един от върколаците от емблематичния музикален видеоклип на Майкъл Джексън „Thriller“ през 2017 г.

Тази годин нейният костюм е Медуза,

със змии вместо коса и опашка на гърмяща змия. Клум публикува видеоклип в своя Instagram с изображението, с надпис: „ЧЕСТИТ ХАЙДИУИН 🐍Не оставайте твърде дълго или ще се превърнете в камък 🖤 #HeidiHalloween.“

Но освен Хайди Клум редица други знаменитости впечатлиха, а някои направо шокираха, с визия на тазгодишния Хелоуин - вижте ги в нашата галерия.