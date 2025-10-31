20 страшни факта за Хелоуин

Х елоуин може и да не е любимият празник на всеки, но за мнозина той е една от най-вълнуващите и мистериозни дати в календара. Празникът на духовете и страховитите същества привлича вниманието на хора от всички възрасти и се превърна в глобално събитие, отбелязвано с костюми, тикви и всевъзможни страховити традиции. Въпреки че днес Хелоуин се свързва предимно с веселие, сладки и маскирани партита, неговата история е дълбока, богата и пълна с интересни и понякога мрачни факти.

От келтските ритуали за прогонване на злите духове до съвременните световни рекорди по издълбаване на тикви, Хелоуин носи със себе си комбинация от древни вярвания, народни традиции и попкултурни феномени. В нашата галерия сме събрали 20 от най-интересните и странни факта за този празник – от исторически и фолклорни особености до модерни рекорди и любопитни съвременни явления.