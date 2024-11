Илон Мъск иска радикално да промени контрола върху парите в Америка

З авръщането на новоизбрания президент Доналд Тръмп в Белия дом вече носи потенциал за мащабни промени във Федералния резерв. Сега обаче все по-често се задава въпросът не как ще функционира централната банка при Тръмп, а дали изобщо ще продължи да функционира.

Илон Мъск, ключов поддръжник на Тръмп, който се очаква да има значително влияние в подпомагането на формирането на политиките на Тръмп, включи емотиконка „100“, докато споделяше отново публикацията на републиканския сенатор Майк Лий от Юта в X, призоваваща за премахване на Федералния резерв.

„Изпълнителната власт трябва да бъде под ръководството на президента. Федералният резерв е един от многото примери за това как сме се отклонили от Конституцията в това отношение. Още една причина, поради която трябва да #EndTheFed“, заяви Лий в четвъртък в публикация в X, часове след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви пред репортери, че няма да подаде оставка, ако Тръмп го помоли за това.

Запитана каква е позицията на Тръмп по въпроса, говорителката на преходния период Тръмп-Ванс Каролин Ливит заяви пред CNN: „Политиката трябва да се счита за официална само ако идва директно от президента Тръмп“.

Призивите за премахване на Федералния резерв едва ли са нови. Бившият конгресмен Рон Пол, който се кандидатира за президент веднъж като либертарианец и два пъти като републиканец, публикува през 2009 г. книга, озаглавена „Край на Фед“.

След това през юни републиканците Томас Маси от Кентъки и Лий внесоха съответните законопроекти, целящи да изкоренят централната банка на страната и да прехвърлят отговорностите ѝ към Министерството на финансите.

Досега обаче Тръмп не е изразил публично подкрепата си за премахването на Федералния резерв. По време на предизборната кампания обаче той се застъпи за промяна на правилника на централната банка, за ужас на много икономисти.

Оспорване на независимостта на Федералния резерв

„Американският народ преизбра президента Тръмп с огромна преднина и му даде мандат да изпълни обещанията, които даде по време на кампанията. Той ще ги изпълни“, казва Ливит в изявление, изпратено по електронната поща на CNN.

Тези обещания включват понижаване на лихвените проценти, което Тръмп обеща да направи, ако бъде избран, на годишната конференция на Националната асоциация на чернокожите журналисти през август. Президентите обаче нямат пряко влияние върху лихвите, които американците плащат, за да вземат пари назаем.

В продължение на повече от 70 години задължение на централната банка е да определя лихвените проценти на нива, целящи изпълнението на мандата на Конгреса за ценова стабилност и максимална заетост. И през цялото това време Конгресът е гарантирал и възможността Федералния резерв да действа като независим орган, лишен от всякаква политическа намеса.

Това даваше възможност на служителите на Федералния резерв да вземат решения за лихвените проценти, които невинаги са популярни, но биха могли да помогнат на националната икономика в дългосрочен план.

Така например централните банкери устояха на призивите за намаляване на лихвите, като вместо това предпочетоха да запазят лихвените проценти на високите за две десетилетия нива в продължение на една година, за да ограничат упоритата инфлация. Едва преди два месеца те най-накрая намалиха лихвите, тъй като инфлацията се охлади до малко под целевото равнище от 2% на Федералния резерв.

